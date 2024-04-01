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Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 11:47

Sandık görevlisi ücreti 2024 sorgulama: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır?

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri gerçekleşti. Bu seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer alarak, sandıkların kurulması, kimlik kontrolü, oy dökümü ve sayımı gibi işlemleri gerçekleştirdi. Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından sandık görevlileri ücretlerin ne zaman yatacak yakından takip ediliyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır? İşte, detaylar…

Sandık görevlisi ücreti 2024 sorgulama: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır?

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde de seçimler düzenlendi ve 5 yıl görevde kalacak yerel yöneticiler belirlendi. Gerçekleşen seçimlerde sandık görevlileri birçok resmi işlemi gerçekleştirdi. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır? İşte, Sandık görevlisi ücreti 2024 sorgulama!

Sandık görevlisi ücreti 2024 sorgulama: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır?

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

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Sandık görevlisi ücreti 2024 sorgulama: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır?

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. 31 Mart pazar günü sandıklarda görev yapacak sandık kurulu başkanları 2.947 TL ücret alacak.

Sandık memuru veya diğer bir ifadeyle sandık görevlileri ise 2.088 TL ödeme alacak. Partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına ise 2.936 TL ödeme yapılacak.

Sandık görevlisi ücreti 2024 sorgulama: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN VE NEREYE YATACAK?

31 Mart yerel seçimlerinde kamu çalışanları görev alacak. Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK'dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.

Sandık görevlisi ücreti 2024 sorgulama: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır?
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