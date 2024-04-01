Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
11:47
Sandık görevlisi ücreti 2024 sorgulama: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır?
31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri gerçekleşti. Bu seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer alarak, sandıkların kurulması, kimlik kontrolü, oy dökümü ve sayımı gibi işlemleri gerçekleştirdi. Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından sandık görevlileri ücretlerin ne zaman yatacak yakından takip ediliyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, nereden alınır? İşte, detaylar…