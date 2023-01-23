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Haberler Galeri Seçim anketi sonuçlandı, kim önde ortaya çıktı! İşte 2023 son seçim anketi ile Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı oy oranları
Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 12:55

Seçim anketi sonuçlandı, kim önde ortaya çıktı! İşte 2023 son seçim anketi ile Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı oy oranları

Seçim tarihine kısa bir süre kala son anket sonuçları da gündemdeki yerini aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, özel bir televizyon kanalında canlı yayında son seçim anketine göre ortalama oy oranlarını duyurdu. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği ve Türkiye Genel Seçimlerinin yapılacağı tarihi duyurmuştu. Türkiye'de kritik süreç resmen başlarken son seçim anketi sonuçları da merak ediliyor. Peki, Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte detaylar.

Seçim anketi sonuçlandı, kim önde ortaya çıktı! İşte 2023 son seçim anketi ile Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı oy oranları

Türkiye, Genel seçimlerin yapılacağı tarihe kilitlenirken öte yandan seçim anket sonuçları da gündeme geldi. Henüz 6'lı masanın adayı dahi belli değilken 2023 seçimlerine ilişkin düzenlenen ankette seçmenin nabzı tutuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, konuyla ilgili son verileri paylaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına seçimi kazanacağını aktardı. Bu noktada "Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" soruları yanıt arıyor. İşte 2023 Son seçim anketi sonuçları…

Seçim anketi sonuçlandı, kim önde ortaya çıktı! İşte 2023 son seçim anketi ile Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı oy oranları

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan son anketlere göre partisinin oy oranının yüzde 41-42 bandında olduğunu söyledi. Şen ayrıca Erdoğan'ın da tek başına seçimi kazanacağını aktardı.

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Seçim anketi sonuçlandı, kim önde ortaya çıktı! İşte 2023 son seçim anketi ile Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı oy oranları

Kamuoyu araştırmalarını sıkça ve farklı grup ve bölgelerle gerçekleştiren AK Parti'den önemli bir açıklama geldi. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te katıldığı programda son seçim anketine göre ortalama oy oranlarını duyurdu.

Seçim anketi sonuçlandı, kim önde ortaya çıktı! İşte 2023 son seçim anketi ile Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı oy oranları

Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını şöyle açıkladı;

AK PARTİ YÜZDE 41-42 BANDINA OTURDU

AK Parti'nin yüzde 41-42'lik bir oy oranına sahip olduğunu söyleyen Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.

Seçim anketi sonuçlandı, kim önde ortaya çıktı! İşte 2023 son seçim anketi ile Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı oy oranları

Temmuzdan beri yükselen oy oranlarına dikkat çeken Mustafa Şen, anketlerde Başkan Erdoğan'dan sonra ikinci sırada bir türlü 6'lı masa ortaklarına kendini kabul ettiremeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.

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