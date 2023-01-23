Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 12:55

Seçim anketi sonuçlandı, kim önde ortaya çıktı! İşte 2023 son seçim anketi ile Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı oy oranları

Seçim tarihine kısa bir süre kala son anket sonuçları da gündemdeki yerini aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, özel bir televizyon kanalında canlı yayında son seçim anketine göre ortalama oy oranlarını duyurdu. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği ve Türkiye Genel Seçimlerinin yapılacağı tarihi duyurmuştu. Türkiye'de kritik süreç resmen başlarken son seçim anketi sonuçları da merak ediliyor. Peki, Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte detaylar.