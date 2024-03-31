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Haberler Galeri İSTANBUL ŞİLE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul Şile’de kim kazandı, hangi aday?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:01

İSTANBUL ŞİLE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul Şile’de kim kazandı, hangi aday?

İstanbul Şile seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinde sorgulamalar başladı. Megakentin 48 bin 537 nüfuslu ilçesinde ikamet eden vatandaşlar ''2024 Yerel seçim sonucu verileri ile Şile'de seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oylar ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri sonrası Şile ilçesine ait sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2024 İstanbul Şile yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları…

Şile seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İstanbul Şile yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İstanbul Şile seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı Türkiye Yerel Seçimleri ardından mercek altına alındı. Oy sayımı sonucunda 5 yıllık yeni dönemin belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Bu noktada ise megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalarına başladı. Şile seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için YSK açıklamaları takip ediliyor. Peki, İstanbul Şile'de seçimi kim kazandı? İşte, 2024 İstanbul Şile yerel seçim sonuçları ve oy oranları…

İSTANBUL ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Şile seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şile seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İstanbul Şile yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İSTANBUL ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İlhan Ocaklı

CHP: Özgür Kabadayı

İYİ Parti: Demet Tekdemir

Yeniden Refah Partisi: Necmettin Deniz

Zafer Partisi: Uğur Yenisu

İstanbul Şile Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şile seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İstanbul Şile yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Adalar Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Şile seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İstanbul Şile yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İSTANBUL ŞİLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Şile'de AK Parti İlhan Ocaklı, CHP Özgür Kabadayı, İYİ Parti Demet Tekdemir, Yeniden Refah Partisi Necmettin Deniz, Zafer Partisi Uğur Yenisu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şile seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İstanbul Şile yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ŞİLE MAHALLELERİ

Şile'de 62 mahalle vardır:

Ağaçdere

Ağva Merkez

Ahmetli

Akçakese

Alacalı

Avcıkoru

Balibey

Bıçkıdere

Bozgoca

Bucaklı

Çataklı

Çavuş

Çayırbaşı

Çelebi

Çengilli

Darlık

Değirmençayırı

Doğancılı

Erenler

Esenceli

Geredeli

Göçe

Gökmaşlı

Göksu

Hacı Kasım

Hacıllı

Hasanlı

İmrendere

İmrenli

İsaköy

Kabakoz

Kadıköy

Kalem

Karabeyli

Karacaköy

Karakiraz

Karamandere

Kervansaray

Kızılca

Korucu

Kömürlük

Kumbaba

Kurfallı

Kurna

Meşrutiyet

Oruçoğlu

Osmanköy

Ovacık

Sahilköy

Satmazlı

Sofular

Soğullu

Sortullu

Şuayipli

Teke

Ulupelit

Üvezli

Yaka

Yaylalı

Yazımanayır

Yeniköy

Yeşilvadi

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