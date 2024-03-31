İSTANBUL ŞİLE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul Şile’de kim kazandı, hangi aday?

İstanbul Şile seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı Türkiye Yerel Seçimleri ardından mercek altına alındı. Oy sayımı sonucunda 5 yıllık yeni dönemin belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Bu noktada ise megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalarına başladı. Şile seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için YSK açıklamaları takip ediliyor. Peki, İstanbul Şile'de seçimi kim kazandı? İşte, 2024 İstanbul Şile yerel seçim sonuçları ve oy oranları…

İSTANBUL ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Şile seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.