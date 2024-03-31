İSTANBUL ŞİLE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024! 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul Şile’de kim kazandı, hangi aday?

Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:01
İstanbul Şile seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinde sorgulamalar başladı. Megakentin 48 bin 537 nüfuslu ilçesinde ikamet eden vatandaşlar ''2024 Yerel seçim sonucu verileri ile Şile'de seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oylar ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri sonrası Şile ilçesine ait sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2024 İstanbul Şile yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları…