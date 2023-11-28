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Haberler Galeri Skandalların arkasında ne var? İyi Parti'deki kriz ve İmamoğlu planı - Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 07:30

Skandalların arkasında ne var? İyi Parti'deki kriz ve İmamoğlu planı - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, İyi Parti'de son dönemde yaşanan krizleri kaleme aldı. Meral Akşener'in kendi deyimiyle 'CHP'nin yancısı' olmaktan vazgeçtiğinde partide ortaya çıktığını belirten Mahmut Övür, bunun tam bir siyasi operasyon olduğuna dikkat çekerek, "Hedef de İyi Parti'yi sadece ittifaka zorlamak değil, dağılmasını sağlamak. Çünkü İyi Parti'nin her ihtimalde CHP-HEDEP ittifakına itiraz edeceği hesabı yapılıyor. Böylece İyi Parti devreden çıkacak, "laik milliyetçi" seçmeni de doğal olarak CHP'ye yönelecek" ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖVÜR
Skandalların arkasında ne var? İyi Parti’deki kriz ve İmamoğlu planı - Mahmut Övür yazdı

Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'de olup bitenler, Meral Akşener'in öfkesi, hırsı veya süreci yanlış yönetmesiyle açıklanamaz bir noktaya geldi. Kaybolan 132 milyon liranın gündeme gelmesi, listelerin parayla satılmasının yeniden piyasaya sürülmesi veya 5 yıl önce yaşanan taciz iddialarının ortalığa saçılması, hatta polis otellerinde fuhuş iddialarının seslendirilmesi bir iç kavgadan daha fazlasına işaret ediyor ve makul bulunmuyor.

Skandalların arkasında ne var? İyi Parti’deki kriz ve İmamoğlu planı - Mahmut Övür yazdı

Üstelik bu iddiaların büyük çoğunluğunu da CHP'yle ittifakı terk edip kendi adayını çıkartacağını söyleyen Meral Akşener'in ağzından duyuyoruz. Bu işte bir terslik var. Ya Akşener siyaseti iyi bilmiyor ya da dışarıdan bir el Akşener'i acayip sıkıştırıyor.

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Skandalların arkasında ne var? İyi Parti’deki kriz ve İmamoğlu planı - Mahmut Övür yazdı

Aslında ikisi de doğru. Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin adına yakışacak kadar "iyi" olmadığı, toplama kadrolardan oluştuğu, parasal ilişkilerin hâkim olduğu, bir siyasi aks oluşturamadığı, hatta en başta HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırdığı hâlde CHP'ye eklemlendiği herkesin malumu.

Skandalların arkasında ne var? İyi Parti’deki kriz ve İmamoğlu planı - Mahmut Övür yazdı

Bu ilkesiz siyaset İyi Parti'yi "partiye" dönüştürmediği gibi kötü yönetilmesinin ve gelgitler yaşamasının da önünü açtı. Ama bugün yaşanan sorunlar sadece buradan kaynaklanmıyor. Başka bir elin de devrede olduğu çok açık. Hatırlayın, Akşener, kendi deyimiyle "CHP'nin yancısı" olmaktan vazgeçtiğinde partinin hem içi hem de dışı kaynamaya başladı.

Skandalların arkasında ne var? İyi Parti’deki kriz ve İmamoğlu planı - Mahmut Övür yazdı

HEDEF İYİ PARTİ'Yİ BİTİRMEK

Bu tam bir siyasi operasyondu. Hedef de İyi Parti'yi sadece ittifaka zorlamak değil, dağılmasını sağlamak. Çünkü İyi Parti'nin her ihtimalde CHP-HEDEP ittifakına itiraz edeceği hesabı yapılıyor. Böylece İyi Parti devreden çıkacak, "laik milliyetçi" seçmeni de doğal olarak CHP'ye yönelecek. Bu aynı zamanda CHP'nin HEDEP'le açık ittifak yapmasını da kolaylaştıracak.

Dikkat ederseniz, kurultayda ilk işareti veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok rahat bir biçimde HEDEP'le açık bir "işbirliği" yapacağını söyledi ve söylemeye de devam ediyor. Bu da İyi Parti'yi gözden çıkardıkları anlamına geliyor. Geriye bir tek şey alıyor: İyi Parti'nin içinin daha çok karışması, kirli çamaşırların ortaya dökülmesi ve İyi Parti seçmeninin büyük oranda CHP'ye yönelmesi... Şimdilik başardıkları da söylenebilir.
İyi Parti seçmeninin CHP'ye yönelmesi garanti olunca HEDEP'le açık ittifak yapmak ya da sol partilerle kol kola girmek de hiç zor olmayacak.

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