Skandalların arkasında ne var? İyi Parti’deki kriz ve İmamoğlu planı - Mahmut Övür yazdı

HEDEF İYİ PARTİ'Yİ BİTİRMEK

Bu tam bir siyasi operasyondu. Hedef de İyi Parti'yi sadece ittifaka zorlamak değil, dağılmasını sağlamak. Çünkü İyi Parti'nin her ihtimalde CHP-HEDEP ittifakına itiraz edeceği hesabı yapılıyor. Böylece İyi Parti devreden çıkacak, "laik milliyetçi" seçmeni de doğal olarak CHP'ye yönelecek. Bu aynı zamanda CHP'nin HEDEP'le açık ittifak yapmasını da kolaylaştıracak.

Dikkat ederseniz, kurultayda ilk işareti veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok rahat bir biçimde HEDEP'le açık bir "işbirliği" yapacağını söyledi ve söylemeye de devam ediyor. Bu da İyi Parti'yi gözden çıkardıkları anlamına geliyor. Geriye bir tek şey alıyor: İyi Parti'nin içinin daha çok karışması, kirli çamaşırların ortaya dökülmesi ve İyi Parti seçmeninin büyük oranda CHP'ye yönelmesi... Şimdilik başardıkları da söylenebilir.

İyi Parti seçmeninin CHP'ye yönelmesi garanti olunca HEDEP'le açık ittifak yapmak ya da sol partilerle kol kola girmek de hiç zor olmayacak.



