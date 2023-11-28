Skandalların arkasında ne var? İyi Parti’deki kriz ve İmamoğlu planı - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, İyi Parti'de son dönemde yaşanan krizleri kaleme aldı. Meral Akşener'in kendi deyimiyle 'CHP'nin yancısı' olmaktan vazgeçtiğinde partide ortaya çıktığını belirten Mahmut Övür, bunun tam bir siyasi operasyon olduğuna dikkat çekerek, "Hedef de İyi Parti'yi sadece ittifaka zorlamak değil, dağılmasını sağlamak. Çünkü İyi Parti'nin her ihtimalde CHP-HEDEP ittifakına itiraz edeceği hesabı yapılıyor. Böylece İyi Parti devreden çıkacak, "laik milliyetçi" seçmeni de doğal olarak CHP'ye yönelecek" ifadelerini kullandı.