CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" diyerek duyurduğu, "CHP İkinci Yüzyıla Çağrı; Vizyon Toplantısı"nda yapılan sunumlarda Türkiye'ye ait veriler manipüle edildi. Siyaset Bilimci Gülener Kırnalı toplantıda dile getirilenleri afaki (hayali) olduğunu belirterek, "CHP'nin sunumunda herkes şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye afaki hedefler söyledi. Selin Sayek Böke bunu çok iyi görmüş ki ısrarla, her maddede "Hani böyle dedik ya, şu somut politikalarla yapacağız" diyor, çok da iyi yapıyor. Salonda CHP gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe örgütlerinden yüzlerce insan var.