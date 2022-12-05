Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:58
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
07:58
Son dakika | CHP'de fiyaskodan geriye kalan; Vizyon sanal hedef hayal!
CHP'nin fiyasko ile sonuçlanan "İkinci Yüzyıla Çağrı" programıyla ve etkinlikte salona getirilemeyen ancak sanal bağlantı ile konuşturulan iİthal uzmanlarla ilgili de önemli ayrıntılar ortaya çıkıyor. Söz konusu isimlere "sanal sunum" yaptıran CHP, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında dezenformasyona girişti. Hedefler havada kaldı, Türkiye'ye ait veriler ise gizlenerek ya da çarpıtılarak verildi