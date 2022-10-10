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Haberler Galeri Son dakika | Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 10.10.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 07:29

Son dakika | Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da

Son dakika habine toplantısı haberleri: Ekim ayının ilk Kabine toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. gerçekleştirmek üzere Bakanlara toplanma talimatı verdi. Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek toplantıda siyaseti ilgilendiren önemli başlıklar yer alacak. Başörtüsü düzenlemesi, TOKİ kampanyaları, gıda fiyatları önlemi, terörle mücadele bu başlıklardan bazıları. İşte Kabine gündeminden son dakika haberleri

SEDA TABAK
Son dakika | Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kritik Bakanlar Kurulu toplantısında Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonları, Suriye ve Libya'daki son durum masaya yatırılacak. Başörtüsü konusundaki Anayasa çalışmaları da bugün Başkan Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki temaslarına ilişkin kurmaylarına değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor.

Son dakika | Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz ay müjdelediği sosyal konut projesi kapsamında yapılan başvurulardaki son durum ve ekonomi başlıkları görüşülecek.

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Son dakika | Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

YUNAN PROVOKASYONLARI MASADA

Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu sergilemekten geri durmayan Atina yönetimi, provokatif eylemlerini artırdı. Yunanistan'ın Batılı ülkelerden aldığı destekle uluslararası hukuk ihlallerine karşı Ankara, Türkiye'nin hakkını ve hukukunu çiğnetmemekte kararlı duruşunu sürdürürken; bugün gerçekleşecek toplantıda bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Son dakika | Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Başkan Erdoğan'ın 'liderlik dersi' verdiği Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki temaslarının çıktılarının da bugünkü toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Son dakika | Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri toplanarak başörtüsü konusunda anayasa değişikliğine dair çerçeve üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

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