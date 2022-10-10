Giriş Tarihi: 10.10.2022 07:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
07:29
Son dakika | Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da
Son dakika habine toplantısı haberleri: Ekim ayının ilk Kabine toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. gerçekleştirmek üzere Bakanlara toplanma talimatı verdi. Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek toplantıda siyaseti ilgilendiren önemli başlıklar yer alacak. Başörtüsü düzenlemesi, TOKİ kampanyaları, gıda fiyatları önlemi, terörle mücadele bu başlıklardan bazıları. İşte Kabine gündeminden son dakika haberleri