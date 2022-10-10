Son dakika | Kabine bugün toplanıyor; Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kritik Bakanlar Kurulu toplantısında Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonları, Suriye ve Libya'daki son durum masaya yatırılacak. Başörtüsü konusundaki Anayasa çalışmaları da bugün Başkan Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki temaslarına ilişkin kurmaylarına değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor.