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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kabine toplandı! Masada 3 kritik başlık var: Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da olacak
Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:21

SON DAKİKA: Kabine toplandı! Masada 3 kritik başlık var: Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da olacak

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ana gündem maddesini ekonomik gelişmelerin oluşturması beklenirken, masada iki kritik başlık daha bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın toplantının ardından kameraların karşısına geçerek Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

Fatma GÖKSU
SON DAKİKA: Kabine toplandı! Masada 3 kritik başlık var: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da olacak

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI HABERLERİ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplandı. Toplantının ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak.

SON DAKİKA: Kabine toplandı! Masada 3 kritik başlık var: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da olacak

Öğretmen adaylarının merakla beklediği öğretmen atamaları konusu masada olacak. Toplantıda terörle mücadele, deprem konutları, Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

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SON DAKİKA: Kabine toplandı! Masada 3 kritik başlık var: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da olacak

ÖĞRETMENLERİ GÖZÜ KABİNEDE

Atama bekleyen öğretmen adayları için büyük gün geldi. Geçtiğimiz hafta öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine toplantısını işaret etmişti.

SON DAKİKA: Kabine toplandı! Masada 3 kritik başlık var: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da olacak

Tekin; "Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: Kabine toplandı! Masada 3 kritik başlık var: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da olacak

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

İç ve dış gelişmelerinin değerlendirileceği toplantıda ekonomik gelişmeler de ele alınacak. Toplantıda ekonomik gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. 2024 yılı enflasyon raporu ve izlenilen ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek.

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