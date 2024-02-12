Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
15:21
SON DAKİKA: Kabine toplandı! Masada 3 kritik başlık var: Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da olacak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ana gündem maddesini ekonomik gelişmelerin oluşturması beklenirken, masada iki kritik başlık daha bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın toplantının ardından kameraların karşısına geçerek Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...