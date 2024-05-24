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Haberler Galeri SON DAKİKA | Yeni Müfredat Taslağına onay: Talim ve Terbiye Kurulu karar verdi! Yeni Müfredat nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:41

SON DAKİKA | Yeni Müfredat Taslağına onay: Talim ve Terbiye Kurulu karar verdi! Yeni Müfredat nasıl olacak?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin merakla beklediği Yeni Müfredat Taslağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Gelen son dakika haberine göre; Talim ve Terbiye Kurulu 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne onay verdi. Peki Yeni Müfredat nasıl olacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Yeni Müfredat Taslağına onay: Talim ve Terbiye Kurulu karar verdi! Yeni Müfredat nasıl olacak?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin merakla beklediği Yeni Müfredat Taslağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Gelen son dakika haberine göre; Talim ve Terbiye Kurulu 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne onay verdi. Peki Yeni Müfredat nasıl olacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Yeni Müfredat Taslağına onay: Talim ve Terbiye Kurulu karar verdi! Yeni Müfredat nasıl olacak?

"ÖZENLE DEĞERLENDİRİLDİ"

Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

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SON DAKİKA | Yeni Müfredat Taslağına onay: Talim ve Terbiye Kurulu karar verdi! Yeni Müfredat nasıl olacak?

Demirli, "Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | Yeni Müfredat Taslağına onay: Talim ve Terbiye Kurulu karar verdi! Yeni Müfredat nasıl olacak?

YENİ YAKLAŞIMLAR BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kamuoyunun görüşüne açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan ve bütüncül eğitim yaklaşımını temel alan yeni müfredatta beceri odaklı, sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkan sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi.

SON DAKİKA | Yeni Müfredat Taslağına onay: Talim ve Terbiye Kurulu karar verdi! Yeni Müfredat nasıl olacak?

Yeni müfredatta, dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, hazırlıkları süren ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, hazırlanan yeni öğretim programlarına temel oluşturdu.

Bu bağlamda, yeni öğretim programlarının mevcut programlardan farklılaşan pek çok yönü bulunuyor.

Yeni müfredat, özgün bir eğitim felsefesi içeriyor. Yeni model ile milli bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller hedefleniyor.

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