Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 16:54

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star'da 3. eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor. Haftanın üçüncü eleme adayının belirleneceği kritik gecede mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana rekabetin yaşandığı gecede kaybeden takım eleme potasına bir isim sokacak. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor haftanın üçüncü eleme adayı ve diğer tüm gelişmeler.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

Survivor 2024 All Star 74. bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede parkurda en başarılı performansı gösteren takım eleme konseyinden kurtulurken kaybeden takım ise eleme adayını belirlemek için ada konseyine gidecek. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte, haftanın 3. eleme adayı ve detaylar.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. Hakan

2. Sercan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

2 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor.

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli oluğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR'DA HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı olan isim ada konseyinde belli oluyor. Potaya giden isim belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

GEÇEN HAFTA SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen haftanın ilk eleme adayı Aleyna, ikinci eleme adayı Aysu, üçüncü eleme adayı Berna ve 4.eleme adayı ise Merve olmuştu. İlk turda Aleyna ve Berna, Aysu ve Merve rekabet ettiler. Eleme düellosunda son tura Aleyna ve Aysu kaldı. Survivor'da elenen isim Aysu oldu.

SON DAKİKA