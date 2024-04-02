Giriş Tarihi: 02.04.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
16:54
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?
Survivor All Star'da 3. eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor. Haftanın üçüncü eleme adayının belirleneceği kritik gecede mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana rekabetin yaşandığı gecede kaybeden takım eleme potasına bir isim sokacak. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor haftanın üçüncü eleme adayı ve diğer tüm gelişmeler.