SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

Survivor 2024 All Star 74. bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede parkurda en başarılı performansı gösteren takım eleme konseyinden kurtulurken kaybeden takım ise eleme adayını belirlemek için ada konseyine gidecek. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte, haftanın 3. eleme adayı ve detaylar.