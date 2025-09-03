Giriş Tarihi: 03.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:42
16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı
15 yaşındaki Hilal Özdemir'in erkek arkadaşı tarafından katledilmesinin ardından Mersin'de de Hiranur Aygar'ın asker eğlencesi dönüşü erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, katil zanlısının ifadesinde, önce Hiranur'un intihar ettiğini, ardından da "şakalaşırken vurdum" sözleri kan dondurdu. Öte yandan adliyeye sevk edilen 3 kişi işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.