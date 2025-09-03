16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

H.A.Ş.'nin, silahın dolu olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi. Olay sonrasında panikleyen şüphelilerin Hiranur'un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde boş otluk bir alana bıraktığı, daha sonra ise hastaneye götürdükleri tespit edilmişti.