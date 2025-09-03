Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 03.09.2025 19:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:42

16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

15 yaşındaki Hilal Özdemir'in erkek arkadaşı tarafından katledilmesinin ardından Mersin'de de Hiranur Aygar'ın asker eğlencesi dönüşü erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, katil zanlısının ifadesinde, önce Hiranur'un intihar ettiğini, ardından da "şakalaşırken vurdum" sözleri kan dondurdu. Öte yandan adliyeye sevk edilen 3 kişi işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur A., park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

Cinayet şüphelisi olarak Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile araçta bulunan N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler nöbetçi mahkemeye çıktı. Mahkeme 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

ÖNCE "İNTİHAR ETTİ" SONRA "ŞAKALAŞIRKEN VURDUM" DEMİŞTİ


Soruşturma kapsamında ilk olarak olayın intihar olduğunu öne süren H.A.Ş., çelişkili verdiği bilgilerin ardından ifadesini değiştirerek, silahı 'şaka yapmak amacıyla' Hiranur'un alnına dayayıp tetiğe bastığını itiraf etmişti.

16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

H.A.Ş.'nin, silahın dolu olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi. Olay sonrasında panikleyen şüphelilerin Hiranur'un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde boş otluk bir alana bıraktığı, daha sonra ise hastaneye götürdükleri tespit edilmişti.

16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

ÇİÇEĞİMİ BENDEN KOPARDILAR

Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan anne Gülten Tan "Çiçeğimi benden kopardılar. Benim çiçeğim soldu, başka çiçekler solmasın.

16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

Canım gitti yüreğim yanıyor. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın.

16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşımdı" diye konuşmuştu.

16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı

Bunun üzerine polis, bölgede yaptığı incelemede otluk alanda kan izlerine de rastlamıştı.

16 yaşındaki Hiranur silahla katledilmişti! 3 kişi tutuklandı