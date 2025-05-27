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Haberler Galeri Çanakkale’de Zeynep Zan’ı silahla katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: Bir anda öfkelendim…
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:48

Çanakkale’de Zeynep Zan’ı silahla katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: Bir anda öfkelendim…

İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle ilerleyen İsmet Göksal'a, (28) geçtiği sokakta pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda mermi ile vücudunun birçok yerinden vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, motorize yunus polisi tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin poliste 30 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

DHA
Çanakkale’de Zeynep Zan’ı silahla katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: Bir anda öfkelendim…

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 34 VAS 08 plakalı aracıyla ilerleyen İsmet Göksal'a, sokakta bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çanakkale’de Zeynep Zan’ı silahla katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: Bir anda öfkelendim…

KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Çanakkale’de Zeynep Zan’ı silahla katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: Bir anda öfkelendim…

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisi, olay yerinden kaçan saldırganlar H.A.(31) ve A.B.'yi (17) araçla kaçarken caddede yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda H.A.'nın 14, A.B.'nin ise 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çanakkale’de Zeynep Zan’ı silahla katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: Bir anda öfkelendim…

"KADES'E BASACAĞINI SANDIM VE BİR ANDA ÖFKELENDİM"

Uğur Zan'ın polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Zan ifadesinde şunları söyledi:

"Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi.

Çanakkale’de Zeynep Zan’ı silahla katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: Bir anda öfkelendim…

Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum."