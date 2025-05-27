Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
10:48
Çanakkale’de Zeynep Zan’ı silahla katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: Bir anda öfkelendim…
İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle ilerleyen İsmet Göksal'a, (28) geçtiği sokakta pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda mermi ile vücudunun birçok yerinden vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, motorize yunus polisi tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin poliste 30 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.