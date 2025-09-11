Giriş Tarihi: 11.09.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 06:31
SON DAKİKA | 7 kez bıçak darbesiyle öldürülmüştü! O hesaplar yine devrede: SABAH, Fatih Acacı'nın ailesine ulaştı “Tehdit mesajları alıyoruz”
Son dakika haberi: Ankara'da bir parkta 15 yaşındaki akranı tarafından bıçaklanan Fatih Acacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. SABAH gencin acılı ablasına ulaştı. Abla Beyhan Acacı (19), "Olay kız meselesinden çıkıyor. Gençler birbirine düşüyor. Kardeşim 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ailece tehdit mesajları alıyoruz. Hakan Çakır, Minguzzi olaylarına üzülürken bir benzeri bizim başımıza geldi. Bir önlem alınmalı. Gencecik hayatlar böylece yitip gitmemeli" dedi.