SON DAKİKA | Bakırköy’de özel anaokulda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrencisini dövdü

'ŞİKAYETÇİYİM'



Büşra Ü., ifadesinde öğretmeni olay günü çok gergin gördüğünü, çocuğuna kızarıklığı ve tırnak izini sorduğunda öğretmeninin cimciklediğini söylediğini belirtti. Oğlunun canının çok acıdığını yanlışlıkla öğretmeninin yaptığını söylemesi üzerine öğretmenin çocuğunu tembihlediğini düşündüğünü kaydetti. Müdürün odasına gidip güvenlik kamera kaydını izlediğinde öğretmenin çocuğunu darp ettiği görüntüleri izlediğini dile getirdi.



1 YIL HAPSİ İSTENDİ



İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Şüpheli Ayça E., hakkında 'Basit yaralama' suçu kapsamında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.