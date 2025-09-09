SON DAKİKA: Bakırköy’de özel anaokulda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrencisini dövdü | Video
Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de bulunan özel bir anaokulda öğretmenlik yapan Ayça E.., 4 yaşındaki öğrencisinin omzundan sıktıktan sonra kulağından çekip darbetti. Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan olayda, çocuğunun vücudundaki izlerden durumu fark eden anne Büşra Ü., öğretmen hakkında şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından öğretmen hakkında 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:55
02:14
03:20
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi | Video 09.09.2025 | 09:32
01:24
Polisten kaçan motosikletli kaza yapmış halde bulundu | Video 09.09.2025 | 09:26
01:18
Konteynere iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştirdiler | Video 09.09.2025 | 08:45
03:02
04:11
Şişli'de turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı | Video 09.09.2025 | 08:44
01:01
Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 08.09.2025 | 12:35
01:07
Şehit polis müdürünün annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı | Video 08.09.2025 | 12:35
02:41
Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video 08.09.2025 | 12:35
00:19
02:08
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 08.09.2025 | 09:16
02:40
Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video 07.09.2025 | 15:39
02:00
Kemer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 07.09.2025 | 15:39
00:15
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 07.09.2025 | 14:18
00:23
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video 07.09.2025 | 14:18
03:01
Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video 07.09.2025 | 12:51
07:33
00:45