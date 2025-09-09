SON DAKİKA: Bakırköy’de özel anaokulda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrencisini dövdü | Video

Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de bulunan özel bir anaokulda öğretmenlik yapan Ayça E.., 4 yaşındaki öğrencisinin omzundan sıktıktan sonra kulağından çekip darbetti. Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan olayda, çocuğunun vücudundaki izlerden durumu fark eden anne Büşra Ü., öğretmen hakkında şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından öğretmen hakkında 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.