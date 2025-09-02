Giriş Tarihi: 02.09.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 07:10
SON DAKİKA | Öldürülen jeoloji mühendisinin babası: ‘Oğlum yaptığı hırsızlıkları bildiği için hunharca katledildi’
Son dakika haberi: Aksaray'da kayıp olarak aranırken çalıştığı dondurma fabrikasının müdürü Yaşar Can Kahya (29) tarafından öldürülüp, dondurma dolabı içerisinde boş araziye atılıp, yakılmaya çalışıldığı ortaya çıkar emekli jeoloji mühendisi 54 yaşındaki Tekin Atılgan'ın Kıbrıs Gazisi babası Veysi Atılgan (72) SABAH'a konuştu.