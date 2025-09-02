SON DAKİKA | Öldürülen jeoloji mühendisinin babası: ‘Oğlum yaptığı hırsızlıkları bildiği için hunharca katledildi’

ADALETİN EN AĞIR ŞEKİLDE BU CANİYE CEZA VERECEĞİNE İNANIYORUM



Katilin emniyetin yoğun çabasıyla yakalanıp, tutuklandığını ifade eden Veysi Atılgan, "Bu saatten sonra hukuki süreç devreye girecek. Adaletin en ağır şekilde bu caniye ceza vereceğine inanıyorum. Sonuna kadar oğlumun yasal tüm haklarını savunacağız. Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim. Kanunlar çerçevesinde mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



