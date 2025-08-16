Giriş Tarihi: 16.08.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025
07:25
TÜİK verileri açıklandı: genç nüfus alarm veriyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı güncel verilere göre, 0-4 yaş aralığındaki çocuk sayısı 2025 yılı itibarıyla 4 milyon 945 bin 831'e gerileyerek Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyelere geriledi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Nüfusbilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, bu tabloyu doğum oranlarındaki hızlı düşüşün çarpıcı bir göstergesi olarak değerlendiriyor.