100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!

Jessica Weber hızla kilo alıyor fakat bu durumu engellemek için hiçbir şey yapmıyordu. Kilolu halinden memnun olan Jessica, annesiyle sohbet ettiği sırada annesinin söylediği tek bir sözle hayatını değiştirmeye karar verdi. İşte Jessica'nın kilo verme hikayesi ve yeni hali...