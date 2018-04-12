Türkiye'nin en iyi haber sitesi

100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!

Giriş Tarihi: 12.04.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 11:39
  • 1
  • 31
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!

hızla kilo alıyor fakat bu durumu engellemek için hiçbir şey yapmıyordu. Kilolu halinden memnun olan Jessica, annesiyle sohbet ettiği sırada annesinin söylediği tek bir sözle hayatını değiştirmeye karar verdi. İşte Jessica'nın kilo verme hikayesi ve yeni hali...

  • 2
  • 31
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!

, aksine kendisi gibi fazla kilo verenlere ilham olmak için fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 31
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!

'in neden kilo vermeye karar aldığı ise içler acıtan cinsten.

  • 4
  • 31
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!

Anne-kız duygusal bir konuşma yapmış ve Jessica'nın annesi, kızının ondan önce öleceğini düşündüğünü söyleyerek ağlamaya başlamış.

  • 5
  • 31
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!

Bu acı gerçeğin yüzüne sert bir şekilde çarptığını kaydeden , "Bu durum benim için çok güçlü bir motivasyon oldu" dedi.

  • 6
  • 31
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!

15 ayda 173 kilodan 73 kiloya düşen genç kız, "Kolay olmadı" diyor.

  • 7
  • 31
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!
100 kilo verdi şimdi görenler güzelliğine hayran kalıyor!

Kilo verdikten sonra cildinde sarkma başlayan Weber, "Kilo veren bazı insanlarda bu problem olmuyor ama ben o kadar şanslı değildim" diyerek, görüntüsünden utanmadığını göstermek için fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

BİZE ULAŞIN