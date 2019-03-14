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Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi... Ünlü model kızıyla aynı yaşta görünüyor!

Bir döneme damgasını vuran model , kelimenin tam anlamıyla zamanı durdurdu. Hala sanki 20'li yaşlarında gibi görünen Christie Brinkley'in güzellik sırrı ne dersiniz?

Giriş Tarihi: 14.03.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 10:48
Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi... Ünlü model kızıyla aynı yaşta görünüyor!

Kariyerine başladığında takvimler 1970'lerin ikinci yarısını gösteriyordu.

Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi... Ünlü model kızıyla aynı yaşta görünüyor!

Uzun süre podyumların da katalog çekimlerinin de aranan yüzü olarak kaldı.

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Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi... Ünlü model kızıyla aynı yaşta görünüyor!

Dört evlilikten üç tane çocuk sahibi oldu. Ama hala sanki 20'li yaşlarında gibi görünüyor.

Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi... Ünlü model kızıyla aynı yaşta görünüyor!

Gösteri dünyasının "gençlik iksiri bulan ünlüsü" olarak tanımlanan 64 yaşındaki , önceki akşam bir TV programının etkinliğine katıldı.

Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi... Ünlü model kızıyla aynı yaşta görünüyor!

New York'taki etkinliğe giderken beyazlar giyen Brinkley, uzun uzun da objektiflere poz verdi.

Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi... Ünlü model kızıyla aynı yaşta görünüyor!

60'lı yaşlarını sürmesine rağmen, genç görüntüsünü korumasının sırrını ise sağlıklı beslenme ve spor diye özetlemişti Brinkley.

Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi... Ünlü model kızıyla aynı yaşta görünüyor!

Model, güne içinde limon ve bal bulunan sıcak bu içerek başladığını ve et yemediğini söylemişti.

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