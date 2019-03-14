Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi... Ünlü model kızıyla aynı yaşta görünüyor!

Bir döneme damgasını vuran model Christie Brinkley, kelimenin tam anlamıyla zamanı durdurdu. Hala sanki 20'li yaşlarında gibi görünen Christie Brinkley'in güzellik sırrı ne dersiniz? Kariyerine başladığında takvimler 1970'lerin ikinci yarısını gösteriyordu. Uzun süre podyumların da katalog çekimlerinin de aranan yüzü olarak kaldı. Dört evlilikten üç tane çocuk sahibi oldu. Ama hala sanki 20'li yaşlarında gibi görünüyor. Gösteri dünyasının 'gençlik iksiri bulan ünlüsü' olarak tanımlanan 64 yaşındaki Christie Brinkley, önceki akşam bir TV programının etkinliğine katıldı. New York'taki etkinliğe giderken beyazlar giyen Brinkley, uzun uzun da objektiflere poz verdi. 60'lı yaşlarını sürmesine rağmen, genç görüntüsünü korumasının sırrını ise sağlıklı beslenme ve spor diye özetlemişti Brinkley. Model, güne içinde limon ve bal bulunan sıcak bu içerek başladığını ve et yemediğini söylemişti.