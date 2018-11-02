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  • Adriana Lima'nın tahtına aday! Rus model inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor...

'nın tahtına aday! Rus model inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor...

Giriş Tarihi: 02.11.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 11:23
Adriana Lima'nın tahtına aday! Rus model inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor...

Rus model , dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli 'ya inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Adriana Lima'nın tahtına aday! Rus model inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor...

Kina'nın yakın gelecekte podyumda jübile yapması beklenen Lima'nın tahtını doldurabileceği düşünülüyor.

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Adriana Lima'nın tahtına aday! Rus model inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor...

Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen 'ya Rusya'dan rakip çıktı.

Adriana Lima'nın tahtına aday! Rus model inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor...

Siyah saçları ve koyu mavi gözleriyle büyüleyici bir güzelliği sahip olan Rus model 'nın şöhreti her geçen gün artıyor.

Adriana Lima'nın tahtına aday! Rus model inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor...

Bir dönem Türkiye'ye gelen , kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla poz vermişti.

Adriana Lima'nın tahtına aday! Rus model inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor...

'nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından Instagram'daki takipçi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Adriana Lima'nın tahtına aday! Rus model inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor...

Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını düşünüyor.

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