Bir dargın bir barışık ünlü çift üçüncü kez ayrıldı!

İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan Gigi Hadid ve Zayn Malik çifti, üçüncü kez ayrılık kararı aldı. 23 yaşındaki ünlü süper model Gigi Hadid ile 25 yaşındaki şarkıcı Zayn Malik'in hayranları tarafından merakla takip edilen aşk hayatları hep bir çalkantılı. Bir dargın bir barışık olan ünlü çiftten üçüncü defa ayrılık haberi geldii. Ancak bu, tam bir ayrılık olmamakla birlikte, ilişkiye bir süre ara verme olarak açıklandı.. ABD basınına göre gözde çift Gigi Hadid ve Zayn Malik ilişkilerine bir süre ara verdi. . İkilinin, kasım ayının başından bu yana ayrı olduğu belirtildi. Ayrı kalmanın ilişkileri için en iyisi olduğunu düşündükleri de ifade edildi. Çiftin ayrılık sürecinde kendilerine ve kariyerlerine odaklandığı da gelen haberler arasında..