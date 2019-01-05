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Bir dargın bir barışık ünlü çift üçüncü kez ayrıldı!

İlişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan çifti, üçüncü kez ayrılık kararı aldı.

Giriş Tarihi: 05.01.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 16:07
Bir dargın bir barışık ünlü çift üçüncü kez ayrıldı!
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Bir dargın bir barışık ünlü çift üçüncü kez ayrıldı!

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Bir dargın bir barışık ünlü çift üçüncü kez ayrıldı!

Bir dargın bir barışık olan ünlü çiftten üçüncü defa ayrılık haberi geldii.

Bir dargın bir barışık ünlü çift üçüncü kez ayrıldı!

Ancak bu, tam bir ayrılık olmamakla birlikte, ilişkiye bir süre ara verme olarak açıklandı..

Bir dargın bir barışık ünlü çift üçüncü kez ayrıldı!

ABD basınına göre gözde çift ilişkilerine bir süre ara verdi.

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Bir dargın bir barışık ünlü çift üçüncü kez ayrıldı!

İkilinin, kasım ayının başından bu yana ayrı olduğu belirtildi. Ayrı kalmanın ilişkileri için en iyisi olduğunu düşündükleri de ifade edildi.

Bir dargın bir barışık ünlü çift üçüncü kez ayrıldı!

Çiftin ayrılık sürecinde kendilerine ve kariyerlerine odaklandığı da gelen haberler arasında..

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