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  • Çamaşır makinenize yıkama esnasında aspirin atın sonuca inanamayacaksınız! İşte çamaşırları yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

Çamaşır makinenize yıkama esnasında atın sonuca inanamayacaksınız! İşte çamaşırları yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

Çamaşır makinenize yıkama esnasında atarsanız sonuç inanılmaz oluyor. Çamaşır yıkarken bu süper yöntemler çok işinize yarayacak. Kıyafetlerinizin daha uzun ömürlü olması için onları yıkarken ufak püf noktalarından yararlanabilirsiniz. Bu çamaşır yıkarken kullanabileceğiniz püf noktalarını kimler bulunmuş bilinmez ama işe yaradığı kanıtlanmış. Çamaşırlarınızı yıkarken işinizi oldukça kolaylaştıracak bu küçük püf noktalarına çok şaşıracaksınız. İnatçı lekeleri çıkarmada ve çamaşırlarınızın ömrünü uzatmada fayda sağlayan püf noktalarını sizin için derledik. Peki nelerdir? Çamaşır makinesine topu atarsanız ne olur? Çamaşır makinesine atılan aspirin ne işe yarar? Çamaşır makinesine sirke koyulur mu? İşte tüm bu püf noktaları ile çamaşır yıkamanın incelikleri...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 11:21
Çamaşır makinenize yıkama esnasında aspirin atın sonuca inanamayacaksınız! İşte çamaşırları yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

Çamaşır makinenize yıkama esnasında atarsanız sonuç inanılmaz oluyor. Çamaşır yıkarken bu süper yöntemler çok işinize yarayacak. Kıyafetlerinizin daha uzun ömürlü olması için onları yıkarken ufak püf noktalarından yararlanabilirsiniz. Bu çamaşır yıkarken kullanabileceğiniz püf noktalarını kimler bulunmuş bilinmez ama işe yaradığı kanıtlanmış. Çamaşırlarınızı yıkarken işinizi oldukça kolaylaştıracak bu küçük püf noktalarına çok şaşıracaksınız. İnatçı lekeleri çıkarmada ve çamaşırlarınızın ömrünü uzatmada fayda sağlayan püf noktalarını sizin için derledik. Peki nelerdir? Çamaşır makinesine topu atarsanız ne olur? Çamaşır makinesine atılan aspirin ne işe yarar? Çamaşır makinesine sirke koyulur mu? İşte tüm bu püf noktaları ile çamaşır yıkamanın incelikleri...

Çamaşır makinenize yıkama esnasında aspirin atın sonuca inanamayacaksınız! İşte çamaşırları yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN AĞIZ GARGARASI KULLANIN

Çamaşır makinelerinin etkili çalışabilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Dezenfekte etmek için alabileceğiniz özel deterjanlardan çok daha ucuz ve pratik bir yol ağız gargarası kullanmaktır.

Deterjanı koyduğunuz alana yarım bardak ağız gargarası koyup yıkamayı başlattığınızda çamaşır makinenizde biriken zararlı bakterileri ve mantarları öldürmüş olacaksınız.

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Çamaşır makinenize yıkama esnasında aspirin atın sonuca inanamayacaksınız! İşte çamaşırları yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

ÇORAPLARINIZI YIKAMAK İÇİN ÖZEL YIKAMA FİLELERİ KULLANIN

Çoraplarımın teki yine mi kayboldu? Diye sormaktan sıkıldıysanız özel yıkama fileleri satın alın. Küçük parçaları ve çorapları bu filelerin içinde yıkamak kayıp giysi probleminizi ortadan kaldıracaktır.

Çamaşır makinenize yıkama esnasında aspirin atın sonuca inanamayacaksınız! İşte çamaşırları yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

ŞAPKALARINIZI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN

Şapkalarınızın şeklini kaybetmesini istemiyorsanız çamaşır makinesinde yıkamayın. Şapkalarınızı bulaşık makinesinin üst rafına koyup yıkarsanız formlarını koruduklarını göreceksiniz.

Çamaşır makinenize yıkama esnasında aspirin atın sonuca inanamayacaksınız! İşte çamaşırları yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

KİRLİ ÇORAPLARINIZI SOĞUK SU İLE YIKAYIN

Kirli çoraplarınızı sıcak su ile yıkamak çoraplarınızı kirlerden tamamen arındırmayacaktır. Kirli çoraplar için en iyi çözüm onları soğuk suda yıkamaktır.

Çamaşır makinenize yıkama esnasında aspirin atın sonuca inanamayacaksınız! İşte çamaşırları yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

MAKYAJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN TIRAŞ KREMİ KULLANIN

Giysilerinizdeki makyaj lekelerinin üstüne tıraş kremi sürüp yıkamaya atarsanız bu lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

Çamaşır makinenize yıkama esnasında aspirin atın sonuca inanamayacaksınız! İşte çamaşırları yıpratmadan yıkamanın püf noktaları...

BEYAZ KIYAFETLERİNİZİ YIKARKEN YUMUŞATICI KULLANMAYIN

Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmak giysilerinizin parıl parıl beyaz olmasını önler. Amacınız beyaz kıyafetlerinizin rengini açma ise deterjan veya yumuşatıcı yerine beyazlatıcı ile yıkamalısınız.

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