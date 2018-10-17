Ani hava değişiminden dolayı çatlayan dudakları nasıl onarabiliriz? Tabii ki ev yapımı dudak kremleriyle! İşte hazırlaması oldukça basit ev yapımı dudak kremi tarifi ve malzemeleri...

Soğuk, sıcak ya da rüzgarlı havalar dudaklarımızın çatlamasına veya kurumasına yol açar. Olumsuz hava şartlarına, bir de yetersiz su tüketimi, eklenince dudakların pürüzsüzlüğünü kaybetmesi kaçınılmaz... Bu gibi durumlarda çatlamış dudaklara düzenli olarak bakım uygulamak gerekir. Eğer doğal yöntemlerle dudaklarınızı tedavi etmek istiyorsanız sizler için müthiş bir tarifimiz var! İşte evde hazırlayabileceğiniz dudak kremi yapımı...