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  • Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

Giriş Tarihi: 07.11.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 10:52
Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideren , cinsel sıkıntısı olanlara da fayda sağlıyor.

Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

Dövülmüş yendiğinde öksürüğü kesen , verdiği enerji sayesinde cinsel performansı da olumlu yönde etkiliyor.

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Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

Kan basıncını dengeler. Kemik ve eklemlere fayda sağlar, eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır.

Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

Yüksek miktarda lif içeriği vardır. Kan şekerini kontrol etmeye yardım eder. Yani diyabet diğer adıyla şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir. Hazımsızlığı önler. Kansere yakalanma riskini azaltır.

Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

Cinsel gücü arttırmaya yardımcı olur. İktidarsızlık sorununa da çözüm sağlar. Her gün bir avuç tüketilmelidir.

Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

İçerdiği potasyum sayesinde sinir sistemini korur.

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