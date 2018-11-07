Fındığı eğer böyle tüketirseniz faydasına inanamayacaksınız...

Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideren fındık, cinsel sıkıntısı olanlara da fayda sağlıyor. Dövülmüş yendiğinde öksürüğü kesen fındık, verdiği enerji sayesinde cinsel performansı da olumlu yönde etkiliyor. Kan basıncını dengeler. Kemik ve eklemlere fayda sağlar, eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır. Yüksek miktarda lif içeriği vardır. Kan şekerini kontrol etmeye yardım eder. Yani diyabet diğer adıyla şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır. Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir. Hazımsızlığı önler. Kansere yakalanma riskini azaltır. Cinsel gücü arttırmaya yardımcı olur. İktidarsızlık sorununa da çözüm sağlar. Her gün bir avuç tüketilmelidir. İçerdiği potasyum sayesinde sinir sistemini korur.