Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte streç film ve zencefil ile göbek eriten müthiş yöntem...

YAPILIŞI:

Zencefille streç sarma yöntemi için ilk önce havluyu ılık bir su ile ıslatın. Ardından zencefili tutturmak istediğiniz bölgenin çevresine sarın. 5 dakika bekledikten sonra gözeneklerin yavaş yavaş açıldığını göreceksiniz. Vücut losyonunu zencefille karıştırdıktan sonra göbek bölgesine güzelce yayın. Yayma işlemi bittikten sonra streç filmi sararak en az 6 saat böyle durun. Etkili bir sonuç almak için zencefilli streç film yöntemini uyumadan önce uygulayın. Hafif bir karıncalanma hissedebilir, bu streç film yönteminin işe yaradığını gösterir. Ancak siz yinede uzman onayı alarak denemelisiniz.