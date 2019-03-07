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  • Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte streç film ve zencefil ile göbek eriten müthiş yöntem...

Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte ile göbek eriten müthiş yöntem...

Özellikle erkeklerde göbek bölgesinde biriken yağlar, erimesi en zor olanlardır. Fazla kilolu olmayan insanlarda bile göbekte yağlanma problemi yaşanabilir. Spor ve sağlıklı besnlenmeyle verilen kilolara ek olarak bölgesel incelmede evde uygulayabileceğiniz pratik bir yöntem olan ikilisi göbek yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bizce denemekten zarar gelmez... Peki yağ yakan streç film ve zencefil nasıl uygulanır? İşte bu yöntemle ilgili bilmeniz gerekenler ve yağ yakan süper besinler...

Giriş Tarihi: 07.03.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 12:03
Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte streç film ve zencefil ile göbek eriten müthiş yöntem...

Fazla kilonuz olmamasına rağmen yalnızca göbek bölgesinde biriken yağlar bile kendinizi kötü hissetmek için yeterlidir. Bunun için çeşitli yöntemler deneseniz de işe yaramadığını görüp vazgeçmek isteyebilirsiniz. Göbek yağlarını eritme konusunda deneyebileceğiniz ve kişiden kişiye göre yağ yakma oranı değişen streç film ile zayıflama yöntemini sizler için ele aldık.

Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte streç film ve zencefil ile göbek eriten müthiş yöntem...

Hem sağlığa iyi gelen hem de kilo vermeye yardımcı olan zencefili streç film ile kullanarak incelme sağlayabilirsiniz. İşte o yöntem...

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Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte streç film ve zencefil ile göbek eriten müthiş yöntem...

MALZEMELER:

1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil veya zencefil tozu

4-5 çorba kaşığı kadar vücut losyonu

Streç film

Havlu

Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte streç film ve zencefil ile göbek eriten müthiş yöntem...

YAPILIŞI:

Zencefille streç sarma yöntemi için ilk önce havluyu ılık bir su ile ıslatın. Ardından zencefili tutturmak istediğiniz bölgenin çevresine sarın. 5 dakika bekledikten sonra gözeneklerin yavaş yavaş açıldığını göreceksiniz. Vücut losyonunu zencefille karıştırdıktan sonra göbek bölgesine güzelce yayın. Yayma işlemi bittikten sonra streç filmi sararak en az 6 saat böyle durun. Etkili bir sonuç almak için zencefilli streç film yöntemini uyumadan önce uygulayın. Hafif bir karıncalanma hissedebilir, bu streç film yönteminin işe yaradığını gösterir. Ancak siz yinede uzman onayı alarak denemelisiniz.

Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte streç film ve zencefil ile göbek eriten müthiş yöntem...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlatırken kilo vermeye giden yolda bazı ipuçları verdi

BU BESİNLERLE GÖBEĞİNİZİ ERİTİN!

Bazı besinler karın bölgesindeki yağların azalmasında etken. İşte o besinler:

Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte streç film ve zencefil ile göbek eriten müthiş yöntem...

Yoğurt

Göbek yağlarını eriten süper besinler! İşte streç film ve zencefil ile göbek eriten müthiş yöntem...

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