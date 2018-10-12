Güzel oyuncu Jennifer Lawrence'ten şok eden itiraf: Röntgenci gibiyim!

NE ZAMAN MAKYAJ YAPMAYA BAŞLADINIZ?



Ortaokuldayken bu durum eğlenceli bir hal almaya başladı. Donmuş dudaklar ve parlayan farlar sürerdim. Eyeliner'a izin verilmiyordu, bu nedenle rimeli bol kullanıyordum. Tıpkı rakunlar gibi görünüyordum! Bu modayı geri getireceğim.