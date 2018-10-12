Güzel oyuncu Jennifer Lawrence'ten şok eden itiraf: Röntgenci gibiyim!

Birçok ünlünün aksine sosyal medya hesabı bulunmayan Jennifer Lawrence, 'Sebepsiz yere kendimi orada göstermek istemem' dedi. InStyle dergisine konuşan Hollywood yıldızının açıklamaları şöyle: STİLİNİZİ HANGİ SÖZLERLE TANIMLARSINIZ? 90'ların biraz androjen ama asil stilini beğeniyorum. İkisini karıştırmayı seviyorum. Ömrümün çoğunu dış görünüşümün nasıl olduğu hakkında endişelenmeden geçirdiğim için şanslıyım. NE ZAMAN MAKYAJ YAPMAYA BAŞLADINIZ? Ortaokuldayken bu durum eğlenceli bir hal almaya başladı. Donmuş dudaklar ve parlayan farlar sürerdim. Eyeliner'a izin verilmiyordu, bu nedenle rimeli bol kullanıyordum. Tıpkı rakunlar gibi görünüyordum! Bu modayı geri getireceğim. SAÇINIZLA İLGİLİ ŞİMDİYE DEK YAPTIĞINIZ EN ÇILGIN ŞEY NEYDİ? Katıldığım bir gezide, saçımı kesmiştim. Sonra okula gittiğimde etrafa bir sessizlik çöktü. Hayatımın en kötü saç kesimiydi. Ama bugün de hâlâ kafamı kazıtmayı, zaman zaman aklımdan geçiriyorum. CİLT BAKIMI İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ? Aslında gerçekten kuru bir cildim var, bu nedenle gündüzleri de gece kremi kullanıyorum. Ayrıca cildimi güneşten koruyorum. KENDİNİZİ NE ZAMAN GÜZEL HİSSEDERSİNİZ? En disiplinli olduğum an,kendimi en güzel hissettiğim andır. Mesela eğer gerçekten isteyerek spora gidiyorsam... Salonda koşuyorsam, hem güzel hem de güçlü hissediyorum.