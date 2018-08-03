İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

YAŞ ARALIĞINA GÖRE GÜNDE NE KADAR KALSİYUM ALINMALIDIR?

Kalsiyum faydalı bir mineral olmasının yanında fazla alındığında sağlık açısından ciddi tehtid oluşturabilir. Bu nedenlerden dolayı sizlere yaş aralığına göre kalsiyum beslenme tablosunun nasıl olması gerektiğini açıklayacağız.

0-12 ay (sadece anne sütü ile beslenmemiş) 525mg

1-3 yıl 350mg

4-6 yıl 450mg

7-10 yıl 550 mg

11-18 yaş - erkekler 1000mg

11-18 yaş - kızlar 800mg

Yetişkinler (19+) 700mg

Hamile kadın 700mg

Emziren kadınlar 700 mg + 550 mg