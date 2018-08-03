Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

Giriş Tarihi: 03.08.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 11:19
  • 1
  • 16
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda kalsiyum ağırlıklı besinler tüketmek, zayıflamaya ve çeşitli kanser hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum takviyeleri dışında kalsiyumun bulunduğu besinleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

  • 2
  • 16
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 16
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

YAŞ ARALIĞINA GÖRE GÜNDE NE KADAR KALSİYUM ALINMALIDIR?

faydalı bir mineral olmasının yanında fazla alındığında sağlık açısından ciddi tehtid oluşturabilir. Bu nedenlerden dolayı sizlere yaş aralığına göre kalsiyum beslenme tablosunun nasıl olması gerektiğini açıklayacağız.

0-12 ay (sadece anne sütü ile beslenmemiş) 525mg
1-3 yıl 350mg
4-6 yıl 450mg
7-10 yıl 550 mg
11-18 yaş - erkekler 1000mg
11-18 yaş - kızlar 800mg
Yetişkinler (19+) 700mg
Hamile kadın 700mg
Emziren kadınlar 700 mg + 550 mg

  • 4
  • 16
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir diyorsanız Dr. Muammer Yıldız sizler için cevapladı, işte ayrıntılar…

  • 5
  • 16
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

Çiğ Süt

1 bardak: 300 mg

  • 6
  • 16
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

Badem

1 avuç: 76 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda besin kaynakları bulunur.

  • 7
  • 16
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...
İncirin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 2 taneyi geçmeyin...

Kale lahanası (pişirilmiş)
1 fincan: 245 mg

BİZE ULAŞIN