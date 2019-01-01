Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte çocukluk fotoğraflarını paylaşan ünlü isimler...