Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte çocukluk fotoğraflarını paylaşan ünlü isimler... Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının yıldızları çocukluk hallerini paylaştılar... Paris Hilton Instagram hesabından kardeşi Nicky Hilton ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaştı. Hilton'un bu paylaşımı çocukluk fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler... Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı. Miranda Kerr'in çocukluk fotoğrafı.