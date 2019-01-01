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Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte çocukluk fotoğraflarını paylaşan ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 01.01.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 15:12
Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının yıldızları çocukluk hallerini paylaştılar...

Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Instagram hesabından kardeşi ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Hilton'un bu paylaşımı çocukluk fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...

Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

ve kardeşi

Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

ve kardeşi

Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Kardeşiyle olan o fotoğrafını paylaştı... Sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Miranda Kerr'in çocukluk fotoğrafı.

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