Lady Diana'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkında şaşırtan gerçekler...

Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Lady Diana birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu. Lady Diana'nın ölümü dünyada büyük bir hüsrana neden olmuştu. Geçirdiği kaza sonucunda 22 sene önce hayatını kaybeden Lady Diana ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Lady Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçek ve kan donduran itirafları...