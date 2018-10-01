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'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!

Giriş Tarihi: 01.10.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 11:01
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'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!
Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!

'ın balkondan sarkıtarak basına gösterdiği en küçük oğlu Blanket Jackson büyüdü.

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'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!
Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!

'ın, 2002 yılında doğduğunda balkondan sarkıtarak basına gösterdiği en küçük oğlu Blanket Jackson'ın tek başına yaşamaya başladığı iddia edildi.

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'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!
Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!

Blanket Jackson henüz 16 yaşında.

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'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!
Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!

New York Post'un haberine göre Jackson, California, Calabasas'ta yedi yatak odalı, 11 banyolu evinde yalnız yaşıyor.

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'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!
Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!

Blanket Jackson'ın velayeti, 86 yaşındaki büyükannesi Katherine Jackson'da bulunuyor.

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'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!
Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!

Ancak ikilinin üç aydan uzun bir süredir görüşmediği iddia edildi.

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'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!
Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!

Blanket Jackson, özel bir lisede sanat ve video oyunları üzerine ders alırken; ablası Paris, modellik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor; ağabeyi Prince ise Loyola Marymount Üniversitesi'nde eğitim alıyor.

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