Michael Jackson'ın balkondan sarkıttığı oğlu büyüdü!

Michael Jackson'ın balkondan sarkıtarak basına gösterdiği en küçük oğlu Blanket Jackson büyüdü. Michael Jackson'ın, 2002 yılında doğduğunda balkondan sarkıtarak basına gösterdiği en küçük oğlu Blanket Jackson'ın tek başına yaşamaya başladığı iddia edildi. Blanket Jackson henüz 16 yaşında. New York Post'un haberine göre Jackson, California, Calabasas'ta yedi yatak odalı, 11 banyolu evinde yalnız yaşıyor. Blanket Jackson'ın velayeti, 86 yaşındaki büyükannesi Katherine Jackson'da bulunuyor. Ancak ikilinin üç aydan uzun bir süredir görüşmediği iddia edildi. Blanket Jackson, özel bir lisede sanat ve video oyunları üzerine ders alırken; ablası Paris, modellik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor; ağabeyi Prince ise Loyola Marymount Üniversitesi'nde eğitim alıyor.