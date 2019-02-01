Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse... Vücudumuzdaki zararlı toksinlerden sadece idrar, dışkı ve terle değil dilimizle de arınabiliriz. Dilinizi düzenli olarak temizlediğinizde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu detoksifikasyonunu (toksinlerden arınma) gerçekleştirebilirsiniz. Giriş Tarihi: 01.02.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 10:17 Dil temizliği, tat alma tomurcuklarının duyarlılığını artırır, nefesi ferahlatır, plak ve diş eti hastalığının ortaya çıkmasını önler. Sizin için beyaz dilinizi tedavi etmenize yardımcı olacak ve daha sağlıklı hale getirecek bazı bigiler topladık....
Dilin ön ve ucu: Solunum sistemi hastalıkları. Akciğerler, kenarlar boyunca beyazlığın oluşmasına neden olur. Ortadaki beyaz plak kalp sorunlarına işaret edebilir. Dilin orta kısmı: Sol tarafı karaciğer, ortası mide, sağ taraf da pankreas rahatsızlığına işsaret edebilir.
DİLİN BÖLÜMLERİNE BAKARAK TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYULAN ORGANI BELİRLEYEBİLİRSİNİZ
Beyaz
dil hastalıkların bir göstergesi olabilir. Antik çağlardan beri dilin durumu vücuttaki hastalıkları teşhis etmek için kullanılmıştır. Dilimizin durumunu inceleyerek bazı hastalıkların belirtilerini anlayabiliriz. Eski şifacılar, hastalığın diğer belirtileri gitmiş olsa da, eğer dilin durumu hala kötüyse o kişinin tam olarak iyileşmediğine inanıyordu. Dilin bölümlerine bakarak tedaviye ihtiyaç duyulan organı belirleyebilirsiniz:
Dili temizlemenize ve dezenfekte etmenize yardımcı olabilecek bazı doğal hileler var. Bunlar, diş etleriniz ve hatta dişlerinizin sağlığını iyileştirmenize de yardımcı olacaktır.
Sarımsağın bu zamana kadar ağız kokusu ve ağız temizliğinin bir yolu olmadığı gerçeğine alışmışız. Ancak
sarımsak hakkındaki bu inançları bir kenara bırakın ve çiğ sarımsak yemekten korkmayın. Bu, bakterileri öldürmenize ve dili temizlemenize yardımcı olacaktır.
Sigara içmek, ölü hücrelerin
dil üzerinde birikeceği anlamına gelir, bu da bakterilerin büyümesi için rahat bir ortam oluşturur. Ayrıca sigara dumanı, ağız dokusu için sağlıksız olan kimyasallar içerir.
Alkol almak dildeki papilların iltihaplanmasına neden olur ve vücudu kurutur. Bu nedenle, bundan kaçınmak daha iyidir.