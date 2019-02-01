Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...

Sigara içmek, ölü hücrelerin dil üzerinde birikeceği anlamına gelir, bu da bakterilerin büyümesi için rahat bir ortam oluşturur. Ayrıca sigara dumanı, ağız dokusu için sağlıksız olan kimyasallar içerir.

Alkol almak dildeki papilların iltihaplanmasına neden olur ve vücudu kurutur. Bu nedenle, bundan kaçınmak daha iyidir.