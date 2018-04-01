Yaza damga vuracak saç stilleri

Metal ve arkada tutturulan saç tokalarının yerini taşlı, incili ve ihtişamlı saç klipsleri alıyor. Üstelik kulak üstü kullanım da oldukça moda. Son dönemde çok gördüğümüz kahküllü bob kesim saçlar 2018'in modası haline geldi. Hacimli ve fönlü saçların eski moda olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü saçların hacmi ve parlaklığı stilinizin bile önüne geçecek. O geriye doğru taranmış jilet gibi duran ıslak görünümlü saçların yerini daha özgür, daha hareketli ıslak saçlar alıyor. Kısacası saçlarınızı ıslatın ve hayal gücünüzü kullanın. Yaz mevsimi tatil ve bol güneş demek olsa da stilimiz okul yolundan devam edecek. Uzun ve dağınık örgüler hem sıcaklarda hayatınızı kolaylaştıracak hem de fresh bir görünüm kazandıracak Eğer permalı saç sevenlerdenseniz ya da zaten saçınız kıvırcıksa 2018 yazı tam da sizin için. Çünkü bu yaz havalı ve hacimli bukleler moda. Kabarıklığı indirmeye çalışmaya son. Kabarttıkça kabartıyoruz. Kalın ve spor saç bantları evde kullanılan birer toka olmaktan çıkıyor ve stilinizde en önemli parça haline geliyor.