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Giriş Tarihi: 14.11.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 14:26
Yeniden: Pileli Etek Modası

Pileli etekler bir süredir radar dışıydı. Birden hayatımıza geri geldi ve tekrardan en çok giyinilen parçalardan biri oldu. Şu sıralar dünya genelinde olan etek modeli olarak en çok pileli etekler ön plana çıkıyor.

Yeniden: Pileli Etek Modası

Sokakta, işte, davetlerde mükemmel uyum yakalayan pileli etekler türlü renk tercihleriyle severlerin bir numaralı kurtarıcısı oldu bile!

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Yeniden: Pileli Etek Modası

Pileli eteklerin rahat kombin edilmesi kadınlar için büyük avantaj haline geldi. Pileli eteğin en büyük avantajı; farklı ve rahat olmasının yanı sıra oldukça dikkat çeken bir parça olması.

Yeniden: Pileli Etek Modası

Özel davetlerde de şık bir kombinle mükemmel bir uyum yakalanabildiği gibi, sokak stilinde de hayat kurtarıyor. Üstelik yaz aylarında kombinlenen pileli etekler, sonbahar/kış aylarında da sıklıkla tercih ediliyor. Bu sezon sokakta pileli etek kombinlerini çokça göreceğiz.

Yeniden: Pileli Etek Modası
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Yeniden: Pileli Etek Modası
Yeniden: Pileli Etek Modası
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