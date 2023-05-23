29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra Pazartesi 29 Mayıs’ta okullar açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur için yeniden sandık başına gidiyor. Seçim sonrası 29 Mayıs okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimin ilk turu ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ders arası verilmişti. 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi olacak, ders var mı, açık mı kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Araştırmaların ardından konuya dair açıklama Bakan Mahmut Özer'den geldi. Peki, MEB açıklaması ile 29 Mayıs okullar tatil mi 2023?