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Haberler Keşfet 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra Pazartesi 29 Mayıs'ta okullar açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 14:43

29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra Pazartesi 29 Mayıs'ta okullar açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur için yeniden sandık başına gidiyor. Seçim sonrası 29 Mayıs okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimin ilk turu ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ders arası verilmişti. 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi olacak, ders var mı, açık mı kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Araştırmaların ardından konuya dair açıklama Bakan Mahmut Özer'den geldi. Peki, MEB açıklaması ile 29 Mayıs okullar tatil mi 2023?

29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra Pazartesi 29 Mayıs’ta okullar açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

Pazartesi okullar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 2. Tur seçimler için sandık başına gidecek Türkiye okullarda oylarını kullanacak. Süreç 28 Mayıs günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sürecek ve hemen ardından sayıma geçilecek. Seçimin sonrası 29 Mayıs okullar tatil mi 2023 sorusu araştırılmaya başladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin beklediği açıklama geldi. Peki, MEB ile 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi, öğretmenler idari izinli mi? İşte, o açıklama!

29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra Pazartesi 29 Mayıs’ta okullar açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

29 MAYIS'TA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Bakan Özer seçim sonrası okulların tatil olacağını açıkladı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz."

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29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra Pazartesi 29 Mayıs’ta okullar açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ?

Seçimden sonraki Pazartesi 29 Mayıs'ta okullar ders arası verecek. Öğretmenler de idari izinli sayılacak.

29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra Pazartesi 29 Mayıs’ta okullar açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

MEB tatil takviminde belirtildiği üzere okullar 16 Haziran tarihinde karnelerin dağıtılması ardından kapanacak. Yaz tatili ardından yeni eğitim öğretim yılı ve dersler beklenecek.

29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra Pazartesi 29 Mayıs’ta okullar açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında okulların takvimde belirtildiği tarihte kapanacağını aktardı:

"Uzatma yapmadık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık. 2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek."

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