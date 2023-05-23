29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi 2023? Seçimden sonra Pazartesi 29 Mayıs’ta okullar açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

Pazartesi okullar açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 2. Tur seçimler için sandık başına gidecek Türkiye okullarda oylarını kullanacak. Süreç 28 Mayıs günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sürecek ve hemen ardından sayıma geçilecek. Seçimin sonrası 29 Mayıs okullar tatil mi 2023 sorusu araştırılmaya başladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin beklediği açıklama geldi. Peki, MEB ile 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi, öğretmenler idari izinli mi? İşte, o açıklama!