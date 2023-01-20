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Haberler Keşfet 458 BİN 615 SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Yasa teklifi Meclis'ten geçti! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 07:47

458 BİN 615 SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Yasa teklifi Meclis'ten geçti! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşması ile beraber memur kadrosuna geçen kişiler bir yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı da kazanmış oldu. Kadroya geçiş için 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlamış olma şartı aranıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, Sözleşmeli personele kadro kapsamı ve son durum gelişmeleri.

458 BİN 615 SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Yasa teklifi Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

Yüzbinlerce kişinin gündeminde yer alan sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 458 bin 615 personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber memur kadrosuna geçmeyi bekleyen kişiler, başvurularını 30 gün içerisinde yapabilecek. Kanundan yararlanmak için ise işe başlangıç tarihinin 28 Kasım 2022 tarihinden önce olma şartı aranıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, kapsamı nedir, şartları neler? İşte, sözleşmeliye kadro son durum ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

458 BİN 615 SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Yasa teklifi Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

SON DAKİKA: SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO YASALAŞTI!

Yüzbinlerce vatandaşın uzun süredir beklediği sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile ilgili müjdeli haber geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 6. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte imza altına alınan kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini içeren kanun teklifi, 13 Ocak 2023 tarihinde TBMM'ye sunulmuştu.

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458 BİN 615 SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Yasa teklifi Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren "Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.

458 BİN 615 SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Yasa teklifi Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

28 KASIM 2022'DEN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ OLMA ŞARTI ARANACAK

Düzenlemeyle 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek.

Bu kapsamdakiler, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebilecek. 458 bin 615 sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olacak.

Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

458 BİN 615 SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ: Yasa teklifi Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

KADROYA GEÇİŞ İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personel hakları, personelin görevi sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

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