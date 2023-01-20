Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşması ile beraber memur kadrosuna geçen kişiler bir yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı da kazanmış oldu. Kadroya geçiş için 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlamış olma şartı aranıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, Sözleşmeli personele kadro kapsamı ve son durum gelişmeleri.