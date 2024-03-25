ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Adana deprem haberi ile sarsıldı. Saimbeyli ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 25 Mart 2024 Adana depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresii şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...