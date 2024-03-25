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Haberler Keşfet ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:23

ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Adana'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Adana'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Adana'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Adana deprem haberi ile sarsıldı. Saimbeyli ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 25 Mart 2024 Adana depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresii şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...

ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

ADANA DEPREM SON DAKİKA

Adana'da son dakika bir deprem haberi geldi. Afad'ın duyurduğu veriler ile 25 Mart 2024 tarihinde saat 13.00 sularında bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin arından Afad depremin ayrıntılarını paylaştı!

İşte, detaylar;

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ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-03-25
Saat:13:10:46 TSİ
Enlem:37.85194 N
Boylam:36.25056 E
Derinlik:7.02 km

ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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