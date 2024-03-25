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ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:23
ADANA DEPREM SON DAKİKA || 25 Mart 2024 Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son dakika Adana'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Adana'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Adana'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?