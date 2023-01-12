Haberler Keşfet Aile Destek Programı ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek ödemesi sorgulama

Giriş Tarihi: 12.01.2023 01:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 01:41

Aile Destek Programı ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek ödemesi sorgulama

Aile Destek ödemesi sorgulama işlemleri devam ediyor. Ocak zammı sonrası artış yaşayıp yaşamayacağı araştırılan devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Aile Destek Programı Ocak ayı ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek soruları yanıt arıyor. 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı soruları ile araştırılıyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi ve başvuru şartları hakkında merak edilenler…