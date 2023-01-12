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Haberler Keşfet Aile Destek Programı ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek ödemesi sorgulama
Giriş Tarihi: 12.01.2023 01:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 01:41

Aile Destek Programı ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek ödemesi sorgulama

Aile Destek ödemesi sorgulama işlemleri devam ediyor. Ocak zammı sonrası artış yaşayıp yaşamayacağı araştırılan devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Aile Destek Programı Ocak ayı ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek soruları yanıt arıyor. 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı soruları ile araştırılıyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi ve başvuru şartları hakkında merak edilenler…

Aile Destek Programı ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek ödemesi sorgulama

Aile Destek Programı ödeme tarihleri araştırılıyor. İhtiyaç sahiplerine Bakanlık bünyesinde ödenen devlet desteği ocak zammı ile artacak mı merak ediliyor. Aile Destek ödemesi sorgulama işlemleri yeni yıl için devam ediyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödenen yardım paraları hakkında bakanlığın duyuruları takip ediliyor. Peki, 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? İşte, Aile Destek Paketi Ocak ayı ödemeleri hakkında merak edilenler…

Aile Destek Programı ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek ödemesi sorgulama

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Programı ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek ödemesi sorgulama

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek ödemesi sorgulama

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Programı ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek ödemesi sorgulama

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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