Aile Destek Programı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla girilmesiyle beraber sosyal yardım ödemelerine de zam geldi. Bu noktada Aile Destek Paketi ödemeleri zam durumu merak konusu oldu. Söz konusu devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, Sosyal yardım parası ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Gelir düzeylerine göre 850-1250 TL arasında değişen tutarlarda hesaplara yatırılan destek ödemesi Ocak ayı tarihleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalarda. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar…