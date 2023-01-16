Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak ayı için sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım parası her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Hal böyleyken Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu noktada hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL-1250 TL aralığında değişen devlet desteği için Bakanlık duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru ekranı…