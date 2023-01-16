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Haberler Keşfet Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 08:59

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak ayı için sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım parası her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Hal böyleyken Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu noktada hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL-1250 TL aralığında değişen devlet desteği için Bakanlık duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru ekranı…

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Aile Destek Programı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla girilmesiyle beraber sosyal yardım ödemelerine de zam geldi. Bu noktada Aile Destek Paketi ödemeleri zam durumu merak konusu oldu. Söz konusu devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, Sosyal yardım parası ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Gelir düzeylerine göre 850-1250 TL arasında değişen tutarlarda hesaplara yatırılan destek ödemesi Ocak ayı tarihleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalarda. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar…

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

2023 OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ARTTI MI, NE KADAR OLDU?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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