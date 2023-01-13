Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak ayı için araştırılmaya başlandı. Bakanlık tarafından dar gelirli hanelere ödenen devlet desteği ocak zammı ile arttı mı, ne kadar oldu merak ediliyor. Bu noktada gelir düzeylerine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödenen Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri hız kazandı. Hak sahipleri sosyal yardım paraları ile ilgili bakanlıktan gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Aile Destek Programı ödemeleri zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri son durum…