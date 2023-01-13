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Haberler Keşfet Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 10:10

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım parası hanenin gelir durumuna göre 850 TL-1250 TL aralığında değişiyor. İhtiyaç sahiplerine verilen devlet desteğinin Ocak zammı sonrası artış yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Bu noktada hak sahipleri "Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL oldu, arttı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak ayı için araştırılmaya başlandı. Bakanlık tarafından dar gelirli hanelere ödenen devlet desteği ocak zammı ile arttı mı, ne kadar oldu merak ediliyor. Bu noktada gelir düzeylerine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödenen Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri hız kazandı. Hak sahipleri sosyal yardım paraları ile ilgili bakanlıktan gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Aile Destek Programı ödemeleri zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri son durum…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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