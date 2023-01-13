Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım parası hanenin gelir durumuna göre 850 TL-1250 TL aralığında değişiyor. İhtiyaç sahiplerine verilen devlet desteğinin Ocak zammı sonrası artış yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Bu noktada hak sahipleri "Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL oldu, arttı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…