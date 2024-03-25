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Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok hamlesi: Beria Yunus Emre'yi sildi…
Giriş Tarihi: 25.03.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
20:37
Aleyna, Yunus Emre, Beria üçgeninde sular durulmuyor! Şok hamlesi: Beria Yunus Emre'yi sildi…
Survivor All Star'da bu sene performanslar kadar ilişkilerde gündemde. Yunus Emre, Beria ve Aleyna üçgeninde son 1 aydır sular durulmuyor. Son olarak Beria'nın hamileliği ve iletişim ödülünde yaşananlar damga vurmuştu. Aleyna ve Yunus Emre'nin samimiyetinin ilerlediğini gören Beria'dan öyle bir hamle geldi ki! Beria Yunus'u tek seferde sildi…