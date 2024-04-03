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Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:53

Altın dolu çantayı yeğenine çaldırdı: Elbise detayı şoke etti!

Adana'da geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir olay yaşandı. Çocuk parkına giden Çiğdem D. (42), Nursima K.'nin (28) içinde yaklaşık 350 gram ziynet eşyası olan çantasını, yeğeni A.D.'ye (9) çaldırdı. Şüpheli çantayı elbisesinin içine saklayıp kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan Çiğdem D. tutuklandı, altınlar ise bulunamadı.

Ziya RAMOĞLU
Altın dolu çantayı yeğenine çaldırdı: Elbise detayı şoke etti!

Olay, 25 Mart'ta merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Nur Sima K., 1,5 yaşındaki kızı E.K.'yı parka getirdi. Bir süre parkta oynayan E.K. oyun oynarken düştü.

Altın dolu çantayı yeğenine çaldırdı: Elbise detayı şoke etti!

Anne Nur Sima K., bunun üzerine kızının yanına gitti. Bu durumu fırsat bilen Çiğdem D., 9 yaşındaki kız yeğeni A.D.'ye Nur Sima K.'nın bank üzerinde bıraktığı çantayı kendisine getirmesini istedi. Küçük kız çocuğu istek üzerine çantayı alıp Çiğdem D.'ye getirdi.

9 yaşındaki yeğenine parktaki kadının altın dolu çantasını çaldırdı | Video

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Altın dolu çantayı yeğenine çaldırdı: Elbise detayı şoke etti!

ELBİSESİNE SARDI
İçerisinde yaklaşık 350 gram altın bulunan çantayı elbisesine saran Çiğdem D., hızla kaçıp kayıplara karıştı. Çantasının çalındığını fark eden kadın durumu polise bildirdi.

Altın dolu çantayı yeğenine çaldırdı: Elbise detayı şoke etti!

İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Altın dolu çantayı yeğenine çaldırdı: Elbise detayı şoke etti!

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Çiğdem D.'nin yakındaki bir apartmanda oturan akrabasının evine gittiğini tespit etti.

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