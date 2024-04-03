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Altın dolu çantayı yeğenine çaldırdı: Elbise detayı şoke etti!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
10:53
Altın dolu çantayı yeğenine çaldırdı: Elbise detayı şoke etti!
Adana'da geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir olay yaşandı. Çocuk parkına giden Çiğdem D. (42), Nursima K.'nin (28) içinde yaklaşık 350 gram ziynet eşyası olan çantasını, yeğeni A.D.'ye (9) çaldırdı. Şüpheli çantayı elbisesinin içine saklayıp kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan Çiğdem D. tutuklandı, altınlar ise bulunamadı.