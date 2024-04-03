Altın dolu çantayı yeğenine çaldırdı: Elbise detayı şoke etti!

Anne Nur Sima K., bunun üzerine kızının yanına gitti. Bu durumu fırsat bilen Çiğdem D., 9 yaşındaki kız yeğeni A.D.'ye Nur Sima K.'nın bank üzerinde bıraktığı çantayı kendisine getirmesini istedi. Küçük kız çocuğu istek üzerine çantayı alıp Çiğdem D.'ye getirdi.

9 yaşındaki yeğenine parktaki kadının altın dolu çantasını çaldırdı | Video