Haberler Keşfet AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2023

Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:29

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2023

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde sabah saatlerinde düzenlenecek. İlk dönemin son sınavları yapılacak. Güz dönemi olmadığı için öğrencilerin geçmek için son şanslarını kullanıyor. Bu noktada "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar