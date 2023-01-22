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Haberler Keşfet AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2023
Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:29

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2023

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde sabah saatlerinde düzenlenecek. İlk dönemin son sınavları yapılacak. Güz dönemi olmadığı için öğrencilerin geçmek için son şanslarını kullanıyor. Bu noktada "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2023

"AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu güz final sınavlarına giren öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim final sınavları bugün sona eriyor ve dönem puanları belli oluyor. Bu sebeple öğrenciler, " AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar…

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2023

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim eğitimi gören öğrenciler 21-22 Ocak tarihlerinde final sınavlarına katılım sağlayacak.

Bu kapsamda sınavların ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi sonuç tarihini duyurmadı.

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AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2023

Ancak geçtiğimiz sınavların açıklandığı tarihlere bakıldığında sonuçlar genel olarak 1-2 hafta içerisinde öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu göz önüne alındığında ise sonuçların Ocak ayının sonuna doğru açıklanması beklenebilir. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden ve AÖS sisteminden öğrenebilirsiniz.

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2023

2023 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15 - 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27 - 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

AÖF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2023
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