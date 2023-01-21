Haberler Keşfet AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

Giriş Tarihi: 21.01.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 22:39

AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavlarının ilk oturumu 21 Ocak 2023 tarihinde tamamlandı. Şimdi ise sırada 22 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek oturumlar yer alıyor. Bu hafta sonu yapılacak olan sınavların ardından AÖF soruları ve cevapları için araştırmalar da başlamış oldu. Final sınav sorularını öğrenip tahmini puan hesaplama yapmak isteyen katılımcılar "AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı hakkında bilgiler.