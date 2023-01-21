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Haberler Keşfet AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 22:39

AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavlarının ilk oturumu 21 Ocak 2023 tarihinde tamamlandı. Şimdi ise sırada 22 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek oturumlar yer alıyor. Bu hafta sonu yapılacak olan sınavların ardından AÖF soruları ve cevapları için araştırmalar da başlamış oldu. Final sınav sorularını öğrenip tahmini puan hesaplama yapmak isteyen katılımcılar "AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarı hakkında bilgiler.

AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

AÖF sınav soruları ve cevapları için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Bu hafta sonu tamamlanacak olan Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ardından AÖF soruları ve cevap anahtarı adayların erişimine açılacak. AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. İşte 2023 AÖF final sınavı soruları ve cevapları hakkında bilgiler.

AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF güz dönemi final sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

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AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF final sonuçlarının 5 Şubat'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?
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