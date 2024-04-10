Haberler
Keşfet
Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
11:17
Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...
İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırma, medyaya bomba gibi düşmüştü. Bilim insanları insanların ayak numaralarının yaşam süreleri ile bağlantılı olabileceğini iddia ediyor. Çalışmalar, farklı yaş grubu ve farklı tip insanlar özelinde incelenerek en heterojen sonuç elde edilmeye çalışıldı.