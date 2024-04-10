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Haberler Keşfet Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 11:17

Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırma, medyaya bomba gibi düşmüştü. Bilim insanları insanların ayak numaralarının yaşam süreleri ile bağlantılı olabileceğini iddia ediyor. Çalışmalar, farklı yaş grubu ve farklı tip insanlar özelinde incelenerek en heterojen sonuç elde edilmeye çalışıldı.

Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

Dünya basının konuştuğu araştırma İsveçli bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Bilim insanları insanların ayak numaralarıyla yaşam süreleri arasında bir bağlantı olabileceğini iddia ediyor. Çalışmalar geniş kapsamlı bir örneklem kümesinden oluşurken, küçük ayaklı insanlar hiç beklemediği sonuçları alacak.

Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

AYAK NUMARASIYLA YAŞAM ÖMRÜ BAĞLANTILI OLABİLİR

Çalışmanın başındaki Dr. Hans Bjors, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık ve gördük ki küçük ayaklılar daha uzun yaşıyor." Açıklamasında bulundu.

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Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

AYAK NUMARANIZ NE KADAR ÖNEM ARZ EDİYOR?

Dr. Bjors, ayak numarasının insanın yaşam ömrünü tahmin ettiğini dile getirdi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda şu sonuçları elde ettiler:

Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

Kadın

36 Numara – 64-69 yaş

37.5 Numara – 70-76 yaş

38 Numara – 77-82 yaş

40 Numara – 78-84 yaş

Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

42 Numara – 73-75 yaş

44 Numara – 70-72 yaş

45 Numara – 67-70 yaş

46.5 Numara – 66-69 yaş

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