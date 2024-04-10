Ayak numaranız yaşam sürenizi belirliyor! 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

AYAK NUMARASIYLA YAŞAM ÖMRÜ BAĞLANTILI OLABİLİR

Çalışmanın başındaki Dr. Hans Bjors, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık ve gördük ki küçük ayaklılar daha uzun yaşıyor." Açıklamasında bulundu.