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Haberler Keşfet Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek kıyafet tüyosu! Bu şekilde giyindiğinizde 10 cm daha uzun görüneceksiniz
Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:25

Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek kıyafet tüyosu! Bu şekilde giyindiğinizde 10 cm daha uzun görüneceksiniz

Hepimizin uzun bacaklara sahip olmak isteriz. Bu sayede kıyafetlerin daha güzel durduğunu, daha ince ve zarif durduğumuzu düşünürüz. Ancak boyu nispeten kısa olan kişiler için bacak boyu konusu can sıkıcı olabilir. Size vereceğimiz kıyafet tüyoları ise bacak boyunuzu bir anda daha uzun gösterecek!

Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek kıyafet tüyosu! Bu şekilde giyindiğinizde 10 cm daha uzun görüneceksiniz

İşte tercih etmeniz gereken kıyafet modeller…

Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek kıyafet tüyosu! Bu şekilde giyindiğinizde 10 cm daha uzun görüneceksiniz

BOYUNA ÇİZGİLİ MODELLER

En bilindik yöntemlerden biri olarak boyuna çizgileri tercih etmeniz öneriliyor. Bu sayede görsel bir illüzyon yaratıp olduğunuzdan çok daha uzun görünebilirsiniz.

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Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek kıyafet tüyosu! Bu şekilde giyindiğinizde 10 cm daha uzun görüneceksiniz

En büyük kontrastı siyah beyaz çizgili modellerde yakalasanız da farklı renkler de tercih edebilirsiniz.

Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek kıyafet tüyosu! Bu şekilde giyindiğinizde 10 cm daha uzun görüneceksiniz

Daha ince görünmek isterseniz daha ince çizgili parçaları seçmenizi öneririz.

Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek kıyafet tüyosu! Bu şekilde giyindiğinizde 10 cm daha uzun görüneceksiniz

SİYAH RENK

Siyah renk her zaman kurtarıcı olmasının yanı sıra uzun görünmenizi sağlamada da etkili bir yöntemdir.

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