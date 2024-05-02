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Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek kıyafet tüyosu! Bu şekilde giyindiğinizde 10 cm daha uzun görüneceksiniz
Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
11:25
Bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek kıyafet tüyosu! Bu şekilde giyindiğinizde 10 cm daha uzun görüneceksiniz
Hepimizin uzun bacaklara sahip olmak isteriz. Bu sayede kıyafetlerin daha güzel durduğunu, daha ince ve zarif durduğumuzu düşünürüz. Ancak boyu nispeten kısa olan kişiler için bacak boyu konusu can sıkıcı olabilir. Size vereceğimiz kıyafet tüyoları ise bacak boyunuzu bir anda daha uzun gösterecek!