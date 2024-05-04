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Haberler Keşfet Bakalım yöresel yemek testini geçebilecek misin? Bu yemek hangi şehrimize ait?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 15:33

Bakalım yöresel yemek testini geçebilecek misin? Bu yemek hangi şehrimize ait?

Ülkemiz, yöresel yemek çeşitleriyle zengin bir mutfağa sahip. Her bölgenin kendine has lezzet dolu yemekleri mevcut. Ancak bazen öyle yemekler çıkıyor ki şehirlerarasında tartışma bile yaratabiliyor. Bu hazırladığımız testte "hangi yöresel yiyeceğimiz hangi şehrimize ait?" sorusuna cevap vereceğiz.

Bakalım yöresel yemek testini geçebilecek misin? Bu yemek hangi şehrimize ait?

Türkiye'nin en meşhur yemeklerini derledik. Bakalım doğru cevap verebilecek misiniz?

Bakalım yöresel yemek testini geçebilecek misin? Bu yemek hangi şehrimize ait?

Beyran çorbası hangi şehrimizin meşhur lezzetidir?

*Siirt
*Adana
*Gaziantep

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Bakalım yöresel yemek testini geçebilecek misin? Bu yemek hangi şehrimize ait?

Beyran, Gaziantep yöresel mutfağında öne çıkan bir lezzettir.

Bakalım yöresel yemek testini geçebilecek misin? Bu yemek hangi şehrimize ait?

Karpuz kabuğu reçeli hangi şehrimizin meşhur lezzetidir?

*Antalya
*Denizli
*Muğla

Bakalım yöresel yemek testini geçebilecek misin? Bu yemek hangi şehrimize ait?

Karpuz kabuğu reçeli, Antalya yöresel mutfağında öne çıkan bir lezzettir.

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