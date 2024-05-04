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Bakalım yöresel yemek testini geçebilecek misin? Bu yemek hangi şehrimize ait?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
15:33
Bakalım yöresel yemek testini geçebilecek misin? Bu yemek hangi şehrimize ait?
Ülkemiz, yöresel yemek çeşitleriyle zengin bir mutfağa sahip. Her bölgenin kendine has lezzet dolu yemekleri mevcut. Ancak bazen öyle yemekler çıkıyor ki şehirlerarasında tartışma bile yaratabiliyor. Bu hazırladığımız testte "hangi yöresel yiyeceğimiz hangi şehrimize ait?" sorusuna cevap vereceğiz.