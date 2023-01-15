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Haberler Keşfet Benzin fiyatları son dakika: 15 Ocak mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 08:04

Benzin fiyatları son dakika: 15 Ocak mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Benzin fiyatları listesi ışığında güncel akaryakıt fiyatları inceleniyor. Mazot ve benzinin litre fiyatı araştırmalar arasında yerini alırken akaryakıta indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için geçerli olan 80 kuruşluk zammın ardından indirim müjdesi olup olmadığı sorgulanırken, mazot fiyatları, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim var mı soruları yanıt arıyor. İşte, 15 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul benzin ve mazot fiyatları!

Benzin fiyatları son dakika: 15 Ocak mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Mazot fiyatları ve benzinin litre fiyatı araç sahiplerince sık sık araştırılıyor. Güncel akaryakıt fiyatları ışığında mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, motorinin litresi kaç TL soruları yanıt buluyor. 15 Ocak 2023 güncel benzin fiyatları ışığında mazot, benzin, motorin fiyatlarI netlik kazanıyor. Peki bugün benzin ne kadar oldu, benzin fiyatları ile motorine indirim geldi mi? İşte yanıtı!

Benzin fiyatları son dakika: 15 Ocak mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

BUGÜN BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Bugün benzin veya motorine indirim gelmedi.

BRENT PETROL NE KADAR?

4 Ocak'ta 77.84 dolara düşen Brent Petrol fiyatı tekrardan yükseldi ve 85,49 dolar oldu.

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Benzin fiyatları son dakika: 15 Ocak mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,67 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,67 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.89 TL

Benzin fiyatları son dakika: 15 Ocak mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,88 TL

Motorin fiyatı: 22,31 TL

LPG fiyatı: 10,89 TL

Benzin fiyatları son dakika: 15 Ocak mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,86 TL

Motorin fiyatı: 22,42 TL

LPG fiyatı: 10,69 TL

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