Haberler Keşfet Benzin fiyatları son dakika: 15 Ocak mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Giriş Tarihi: 15.01.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 08:04

Benzin fiyatları son dakika: 15 Ocak mazot, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Benzin fiyatları listesi ışığında güncel akaryakıt fiyatları inceleniyor. Mazot ve benzinin litre fiyatı araştırmalar arasında yerini alırken akaryakıta indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için geçerli olan 80 kuruşluk zammın ardından indirim müjdesi olup olmadığı sorgulanırken, mazot fiyatları, LPG, motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim var mı soruları yanıt arıyor. İşte, 15 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul benzin ve mazot fiyatları!