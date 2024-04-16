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Haberler Keşfet Beyninde 8 yıl boyunca sinsice uzamış! Cerrahları şoke eden vaka: "3 metre uzunluğunda..."
Giriş Tarihi: 16.04.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 17:09

Beyninde 8 yıl boyunca sinsice uzamış! Cerrahları şoke eden vaka: "3 metre uzunluğunda..."

Bişkek'teki Jal Hastanesi'nde beklenmeyen bir vaka yaşandı. İsmi T.A. olarak açıklanan bir kız çocuğunun beyin taramasında görülen kitle sebebiyle acilen operasyona alındı. Fakat asıl doktorlar kitle olarak hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. İşte ayrıntılar…

Beyninde 8 yıl boyunca sinsice uzamış! Cerrahları şoke eden vaka: 3 metre uzunluğunda...

Ameliyata alınan 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninden hiç beklenmeyecek bir cisimle karşılaştılar.

Beyninde 8 yıl boyunca sinsice uzamış! Cerrahları şoke eden vaka: 3 metre uzunluğunda...

Şaşkına dönen cerrahlar kız çocuğunun kafatasının içinde yaklaşık "3 metre uzunluğunda" saç tutamı ile karşılaştı.

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Beyninde 8 yıl boyunca sinsice uzamış! Cerrahları şoke eden vaka: 3 metre uzunluğunda...

Kırgızistan'ın Celal-Abad Bölgesi'nden gelen hasta, yapılan taramada beyninin dördüncü ventrikülünde büyük bir kitlenin ortaya çıkması üzerine ameliyata alındı.

Beyninde 8 yıl boyunca sinsice uzamış! Cerrahları şoke eden vaka: 3 metre uzunluğunda...

Dr Mitalip Mamytov yönetimindeki bir sağlık ekibi çocuğu Bişkek'teki Jal Hastanesi'nde ameliyat etti.

Beyninde 8 yıl boyunca sinsice uzamış! Cerrahları şoke eden vaka: 3 metre uzunluğunda...

Uzmanlar kafasını açıp beyin taramalarında gördükleri kitlenin tamamen saçtan oluştuğunu gördüklerinde şaşkına döndüler.

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