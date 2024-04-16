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Beyninde 8 yıl boyunca sinsice uzamış! Cerrahları şoke eden vaka: "3 metre uzunluğunda..."
Giriş Tarihi: 16.04.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
17:09
Beyninde 8 yıl boyunca sinsice uzamış! Cerrahları şoke eden vaka: "3 metre uzunluğunda..."
Bişkek'teki Jal Hastanesi'nde beklenmeyen bir vaka yaşandı. İsmi T.A. olarak açıklanan bir kız çocuğunun beyin taramasında görülen kitle sebebiyle acilen operasyona alındı. Fakat asıl doktorlar kitle olarak hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. İşte ayrıntılar…