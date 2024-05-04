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Bu biyoloji testinden 100 alabilecek misin? Kendisine güvenen yanıtlıyor...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
17:05
Bu biyoloji testinden 100 alabilecek misin? Kendisine güvenen yanıtlıyor...
Kendi vücudumuza dair birçok şeyi bildiğimizi düşünsek de aslında oldukça ilginç bilimsel gerçekler mevcut. Vücudumuzda kaç kemik olduğundan dakikada kaç kez göz kırptığımıza kadar, oldukça ilginç sorulara birbirinden farklı cevaplar alabilrisiniz. İşte kendine güvenenlerin 100 aldığı o test!