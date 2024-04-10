Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor
Giriş Tarihi: 10.04.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 12:49

Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor

Gıdadan kozmetiğe kadar günlük yaşamda kullanılan pek çok ürün bazı kimyasal maddeler içeriyor. İşte bu ürünler hem cilde hem de vücuda zarar veriyor. Bu nedenle kimyasal kullanımını en aza indirmenin yolları araştırılıyor. Çevre dostu ev ve yaşam tarzı uzmanı Kate, evinde sert kimyasal bazlı temizlik ürünleri kullanmak istemeyenlere yardımcı olabilecek bir bilgi verdi. Temizlik uzmanı Kate, çamaşır suyuna alternatif bir malzeme ile tuvaletlerin bembeyaz olup mikroplardan arınabileceğini söylüyor. İşte çamaşır suyundan 10 kat daha etkili olan ve kısa sürede tuvaleti pırıl pırıl yapan o malzeme…

Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor

Kimyasal içerikli ürünlerin hem cilde hem de vücuda zarar verdiği bilinen bir gerçek. Bu sebeple günlük hayatımızda temizlik yaparken kimyasal kullanımını en aza indirmek gerekiyor. Peki, kimyasal olmadan temizlik mümkün mü? Tabii ki evet!

Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor

Uzmanlar, çevre dostu ürünleri kullanarak da etkili sonuçlar elde edilebileceğini belirtiyor. Özellikle banyo ve tuvalet temizliğinde doğal ürünler kullanılması öneriliyor. Eğer siz de evinizde sert kimyasal bazlı temizlik ürünleri kullanmak istemiyorsanız çevre dostu ev ve yaşam tarzı uzmanı Kate'e kulak verin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor

Temizlik uzmanı Kate, evde sert kimyasalların kullanımını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilecek kullanışlı bir ipucu paylaştı. Kate, çamaşır suyuna alternatif bir malzeme ile tuvaletlerin de bembeyaz olup mikroplardan arınabileceğinin altını çizdi.

Artık çamaşır suyuna ihtiyacınız kalmayacak! İşte tuvaleti çamaşır suyu kullanmadan temizlemenin en etkili yolu!

Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor

Daha temiz bir tuvaletin anahtarı meyve tabağınızda bulunabilir. Evet evet yanlış duymadınız!

Kate bu durum ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Genellikle limonlarda, portakallarda ve misket limonlarında bulunan ve doğal olarak oluşan organik bir bileşik olan ve kireç tortusu üzerinde harika bir şekilde çalışan sitrik asit kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor

Sitrik asit, tüm narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunan zayıf bir asittir. Genellikle bazı gıdalarda tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılırken, temizlik ürünlerinin üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kimyagerler sitrik asit konusunda şu açıklamayı yaptı: "Birçok banyo ve mutfak temizleme solüsyonunun aktif bileşenlerinden biri bu asittir. Metaldeki lekeleri çıkarmak için mükemmeldir, çünkü metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan bir şelatlama maddesi görevi görür. Kireç tortusunu gidermek için kullanılabilir ve şelatlama etkisi onu sert suların arıtılmasında faydalı kılar".

SON DAKİKA