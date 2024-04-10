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Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor
Giriş Tarihi: 10.04.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
12:49
Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor
Gıdadan kozmetiğe kadar günlük yaşamda kullanılan pek çok ürün bazı kimyasal maddeler içeriyor. İşte bu ürünler hem cilde hem de vücuda zarar veriyor. Bu nedenle kimyasal kullanımını en aza indirmenin yolları araştırılıyor. Çevre dostu ev ve yaşam tarzı uzmanı Kate, evinde sert kimyasal bazlı temizlik ürünleri kullanmak istemeyenlere yardımcı olabilecek bir bilgi verdi. Temizlik uzmanı Kate, çamaşır suyuna alternatif bir malzeme ile tuvaletlerin bembeyaz olup mikroplardan arınabileceğini söylüyor. İşte çamaşır suyundan 10 kat daha etkili olan ve kısa sürede tuvaleti pırıl pırıl yapan o malzeme…