Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! 5 dakikada tuvaleti pırıl pırıl yapıyor

Sitrik asit, tüm narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunan zayıf bir asittir. Genellikle bazı gıdalarda tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılırken, temizlik ürünlerinin üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kimyagerler sitrik asit konusunda şu açıklamayı yaptı: "Birçok banyo ve mutfak temizleme solüsyonunun aktif bileşenlerinden biri bu asittir. Metaldeki lekeleri çıkarmak için mükemmeldir, çünkü metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan bir şelatlama maddesi görevi görür. Kireç tortusunu gidermek için kullanılabilir ve şelatlama etkisi onu sert suların arıtılmasında faydalı kılar".