Çörek otunu bu şekilde tüketirseniz etkisi onlarca kat artıyor! Vücudu baştan sona temizliyor

En faydalı tohumlardan biri olan çörek otu tohumu, genellikle öğütülerek tüketiliyor. Çörek otu, öğütülmüş halde uzun süre bekletildiğinde içerisindeki faydalı bileşenler uçabiliyor. Bu nedenle çörek otundan üst düzeyde faydalanmak için çiğneyerek tüketmek gerekiyor. Mide hassasiyeti olanların ise mutlaka toz halinde tüketmesi gerekiyor.